地牛翻身連兩震！今（9日）凌晨0時56分、58分2分鐘內連續有感地震，規模最大5.7，大台北地區有感。最大震度宜蘭4級、台北3級。凌晨連兩震也讓不少網友好奇，為何7日凌晨地震，國家警報有響，而9日地震卻無，氣象局局長鄭明典也在臉書說明「地震速報發送」的原則。

9日凌晨連兩震一度造成PTT斷線，不少網友議論紛紛，只是相較7日凌晨時國家警報大響，這次不少網友抱怨，明明比上次還明顯，卻沒有收到警報，

氣象局局長鄭明典9日凌晨在個人臉書回應，國家級警報發布的條件為，「當偵測地震預估規模5.0以上，且任一縣市政府所在地預估震度達4級以上。」而連2規模雖然都有達到5以上，但僅宜蘭震度達4級，其餘皆未達標。

鄭明典也在臉書表示，根據地震中心解釋：台灣海峽位於堅硬的歐亞大陸板塊上，地震少發生，但並不表示不會發生。目前尚無需要特別關注的地方。

(中時新聞網)