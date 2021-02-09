這2年愛情事業兩得意的鄭人碩，和黃瀞怡（小薰）的戀情依舊甜蜜，戲約也是一部接一部，1月19日下午，本刊於台北市大安區，直擊他與蔡淑臻正在拍攝新戲《我是自願讓他殺了我》。兩人在鏡頭前賣力演出，戲外互動也十分熱絡，只見鄭人碩一度親暱地把下巴靠在蔡淑臻肩上，感情相當融洽。

鄭人碩和小薰2018年因合作電影《寒單》相識相戀，雖然女方一度被指是破壞鄭人碩前一段婚姻的主因，但男方多次否認；直到去年三月，兩人才鬆口認愛，更有結婚生子的共識，感情相當穩定。兩人交往後，除了以《寒單》各自入圍台北電影獎的男主角和女配角獎，去年也先後入圍金馬獎與金鐘獎，事業運和感情一樣暢旺。

這兩年作品激增的鄭人碩，光是去年就拍了四部電影，電視劇除了進軍國際平台，也在大陸的網路平台，與Angelababy合作演出《摩天大樓》，實力不容小覷。而蔡淑臻雖然結束了和李沛旭的8年情，但不僅連兩年入圍金鐘獎，更在去年以《噬罪者》如願拿下「戲劇節目女配角獎」，美貌之外演技更有看頭。

去年蔡淑臻成功拿下金鐘獎最佳女配角，演技備受肯定。（圖／報系資料庫）

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(中時新聞網)