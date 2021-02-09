美國聯邦眾議員萊特7日不幸染疫逝世，是首位因為2019冠狀病毒疾病身亡的現任美議員。萊特生前積極挺台，曾致函批評世衛排除台灣，也公開支持美國對台軍售、雙邊洽簽FTA。

共和黨籍眾議員萊特（Ron Wright）因為曾接觸一位2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病患，自上個月15日開始自我隔離，並在同月21日宣布確診。他當時表示，自己症狀輕微，會持續為選民工作。

不過，就在今天上午，萊特辦公室透過聲明宣布萊特已在7日逝世，享壽67歲，並透露萊特與妻子兩人在過去2週期間，皆因染疫住進醫院。

萊特是首位染疫身亡的現任美議員；根據美國國會山莊報（The Hill），萊特在2019年確診肺癌，過去幾年都在接受治療。去年12月29日，代表路易斯安那州的共和黨籍眾議員當選人雷特勞（Luke Letlow）在就職前幾天因疫逝世，享壽41歲。

萊特去年11月連任成功，在擔任眾議員2年多期間，他曾連署支持多項挺台法案，包含助台灣鞏固邦交的「台北法」（依全名起首字母簡稱為TAIPEI Act）、促美對台軍售常態化的「台灣保證法」（Taiwan Assurance Act） 等。

除了透過立法行動挺台，萊特也多次為台灣國際參與發聲，並曾公開呼籲美國政府與台灣洽簽自由貿易協定（FTA）。

去年5月世界衛生大會（WHA）開議前幾天，萊特加入200多位眾議員聯名致函世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus），支持台灣以觀察員身分參與WHA。他當時推文表示，WHO持續將台灣排除在WHA外的行徑令人髮指，「台灣值得擁有一席之地」。

此外，去年12月，萊特也與多位眾議員致函時任美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo），呼籲將駐美代表處更名為「台灣代表處」（Taiwan Representative Office），並更新限制美台往來的「對台交往準則」及支持美台洽簽FTA。

(中央社)