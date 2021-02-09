【1】騙術翻新 解除分期竄第一

春節前夕詐騙盛行，內政部最新統計，去年是疫情年，詐騙手法第一名輪到利用民眾購物，佯稱「解除分期付款」手法，超越2018、2019年最常用的「假網拍」方式，另外，「假投資」詐騙手段則名列第三。

【2】講英文嘸通 NCC駁回CNN遞補52台

鐵了心硬幹到底！為了扶植華視上架，在逼退中嘉申請以寰宇新聞台遞補後，國家通訊傳播委員會（NCC）昨日加開委員會，正式駁回大豐電、TBC申請由美國有線電視新聞網CNN，以及嘉義世新、國聲規畫以法國新聞頻道FRANCE 24補進52台的申請案，原因是講英文，不符合收視慣性，不宜放在新聞台區塊。

【3】放寬紅線時段 新北釋千餘停車格

新北市的汽機車量高居全國之冠，臨時停車需求高，新北交通局盤點現有道路的車流及車道配置，在消防安全及車輛通行安全無虞的前提下，陸續釋出82條路段實施紅線夜間彈性調整開放時段性停車，至今已達全長7079公尺，相當約1180格停車位，滿足車主需求。

【4】出口開紅盤 訂單能見度到6月

出口開紅盤！財政部昨日公布，1月出口金額為342.7億美元，創歷史單月新高，連續6個月突破300億美元、連7紅外，年增率36.8％，也是近10年半來最大增幅。財政部樂觀預期，今年第1季出口年增率將較主計總處預估的5.2％倍增，超過10％以上。

【5】身陷連環爆曾國城「未來更謹慎」

鄭家純（雞排妹）日前指控歌手翁立友性騷擾，再曝曾國城擁抱壓胸，曾國城當時表示：「我很抱歉，肚子比她胸部稍微大一點，她如果對我表達友誼的方式不太習慣可以明說，不需要這樣。」不料廣告導演馮云7日在臉書爆料昔日曾被曾國城性騷，對此曾國城8日主持東森《全民星攻略》，透過經紀人表示：「未來，我會更加謹慎小心。」

(中時新聞網)