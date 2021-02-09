林書豪現於發展聯盟(G聯盟)的聖克魯斯勇士隊打球，等待重返NBA的機會，他本周接受《Stadium》記者查拉尼亞(Shams Charania)訪問，談及他加入發展聯盟的緣由。「季外的自由市場結束後，我明白除非我出去證明自己，否則絕對不可能找到新東家了。」主要是外界對他的健康沒信心。

上個球季林書豪赴陸發展，效力CBA的北京首鋼，「我有個很好的一年，並且連續兩季沒受傷，但還有很多球隊高層對我的身體健康有疑慮，為此我必須加入G聯盟。」

2016-17年球季，林書豪加盟布魯克林籃網，但因大腿與背部拉傷只打了36場。2017年10月的開幕戰，林書豪在終場前4分53秒切入籃下，被防守球員擠出跌倒，眼眶泛淚抱著膝蓋大喊：「I'm done(我完了)！」此次診斷是右膝髕骨肌腱韌帶撕裂傷，兩季只打37場，可能讓高層認為他是比較脆弱的球員。

接著林書豪2018-19球季在亞特蘭大老鷹、多倫多暴龍保持健康，出賽74場是他自2016年以來最多一季。可惜在暴龍隊的23場他表現下滑，投籃命中率大跌，加上防守考量，教練不願在季後賽使用他，整個總冠軍賽他竟只上場51秒。若以他在老鷹10.7分、46.6%投籃命中率的成績，仍可勝任後場替補。

林書豪說：「我很幸運去年有個好球季也有很好的價碼，大家認為我一定是瘋了才放棄CBA。事實上這是我畢生的艱難決定，前途充滿變數，我思考了4個月之久。最後我決定挑戰返回NBA。」

(中時新聞網)