《日股》日本股市 11日休市一天 07:442021/02/09 時報資訊 時報編譯柳繼剛綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 適逢建國紀念日，日股11日休市，12日正常交易。 《韓股》韓國股市 11日至12日休市兩天 許璋瑤：台股萬六很健康 (時報資訊) #建國 #日股 #日休市 #日本股市 #適逢 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《日股》利多簇擁 日經續創30年新高 11:422021/02/09 財經 歷年開春台股漲相佳 台股基金伺機布局 11:562021/02/09 財經 《國際金融》併購活動推升歐股上揚0.3％ 09:262021/02/09 財經 《美股掃瞄》擴大激勵＋疫苖進展 美股三大指數創新高 08:352021/02/09 財經 宏遠投顧副總經理陳國清：把握六大利多 五招選股 04:102021/02/09 產業特刊 日盛投顧總經理鍾國忠：Q2達高峰 下半年震盪加劇 04:102021/02/09 產業特刊 土銀發財水 開工日發送 04:102021/02/09 產業特刊 統一投顧董事長黎方國：BV行情啟動 台股再攻萬六 04:102021/02/09 證券．權證 股民庫存排行榜 中鋼蟬聯、台積電熱度大增 11:022021/02/09 財經 盤中零股交易效益強 年輕投資人 激增2.4倍 04:102021/02/09 財經要聞 永大股臨會 解任寶佳派獨董 04:102021/02/09 財經要聞 財經熱門新聞 老美搞死7奈米？陸晶片業成重大建設 中芯最新發展曝光 - 財經 馬斯克狂砸400億炒比特幣 專家爆背後驚人盤算 - 財經 台積電趕建3奈米廠 過年每天加發4000元 - 財經 - 中央社 台積電散戶暴增9倍 存股族最愛卻是這檔 - 財經 - 中央社 先進封裝成半導體下個戰場 這2檔搶得先機 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。