交通部觀光局長張錫聰8日偕同台灣觀光協會會長葉菊蘭，與素有日本蘋果王國之稱的青森縣知事三村申吾進行線上視訊會談，就雙方未來合作交流等交換意見，盼在邊境重啟開放時加速爭取日本各地民眾來台旅遊。

觀光局指出，去年6月30日與日本三重縣、8月18日與香川縣、9月2日與岐阜縣、11月4日與山口縣、今年2月4日與靜岡縣等5縣知事進行視訊會談後，台日雙方第6次舉辦線上會談，盼藉此維繫日本交流溫度、關注台灣觀光熱度與關注。

台灣與日本互為國際旅遊市場重要夥伴，2019年互訪達708萬人次，居全球市場之冠。而日本青森蘋果遠近馳名，更受國人喜愛，自2019年桃園－青森航線開航後，促進雙方交流更為密切。

張錫聰表示，疫情影響兩國互訪交流，觀光局為全力配合政府防疫，不得不停辦「2021台灣燈會」，雖是極為艱難的決定，但相信在官民齊心共同抗疫下，台灣仍將會是成功典範。他也邀請青森縣知名的睡魔祭大燈籠能於2022年來台參加「台灣燈會in高雄」展示祈福。

青森縣知事三村申吾則分享青森縣豐富觀光資源、暖爐火車與台灣教育旅行交流，同時運用鐵道、飛機與船舶等陸海空模式拉進國際旅客的策略，讓青森縣的海外遊客住宿人次年年成長，也將在3月20日飛航桃園－青森的類包機。

張錫聰則表示，台灣將推動觀光圈計畫建立資源整合平台，盤點各個區域食宿遊購行元素，規畫國內與國際旅客旅遊路線。未來雙方可進行結盟，就台日間以地方創生與觀光圈的運作成果相互學習。

今年適逢東日本大地震10周年，日本台灣交流協會為感念台灣當年協助，特將2021年訂為「日台友情年」。葉菊蘭表示，雖然因疫情無法面對面交流，但透過視訊可拉近彼此關係，台灣的防疫措施相當嚴謹，國人仍能保持正常作息及旅遊活動。

葉菊蘭指出，目前規畫於8月6～9日舉辦「2021台灣美食展」及11月「ITF台北國際旅展」活動，歡迎三村申吾親自前來參加，讓許久無法前往日本旅遊的台灣民眾，從青森縣的蘋果味道開始，也能認識青森的壯麗風景、美術氣息和祭典文化。

(時報資訊)