中廣董事長趙少康2月初宣布回歸國民黨，透露是韓國瑜希望他能爭取國民黨主席，帶領國民黨改革。對於2022、2024大選，趙少康多次表示不排除任何位置，而趙少康昨(8)日趙少康果然就宣布要參選2024年總統大選，表示積極推動兩岸和平、藍綠和解。資深媒體人韋安認為，趙少康這次的參選宣言恐怕「只有聲量、難有結果」。

趙少康退出政壇多年，將重心放在媒體工作，選擇重回國民黨，表示是因擔憂台灣現狀，也希望能救國民黨、救台灣。他昨日接受《中國時報》專訪，表態爭取代表國民黨參選2024年總統，並指若有其他人競爭，就透過初選公平競爭。

對此，韋安昨晚在臉書中指出，趙少康在這個時間宣布實在是相當可惜，無論他接下來打算選黨主席還是選總統，都將成為測試風向的「帶路黨」，「只有聲量、難有結果」。

韋安的貼文引來網友討論，表示「國民黨還有比他更強的嗎」、「趙不是在多年前支持過别黨後被開除黨藉？所以我不看好他」、「如果國民黨派侯友宜連選2022、2024，民進黨不管派誰，都只能投降」、「誰當總統都比現在的蔡英文好，無能又違法亂紀，趙少康加油」。

(中時新聞網)