部立桃園醫院自1月12日爆發群聚感染以來，中央流行疫情中心指揮官陳時中天天親自主持記者會。昨天記者會最後，陳時中短暫地將口罩拉下，台大醫院婦產科名醫施景中眼尖發現，陳時中的上嘴唇疑似長了唇皰疹，施景中表示，皰疹病毒平時潛伏在人體內，當壓力太大或抵抗力較差時就會冒來，因此希望陳時中可以好好休息一下。

昨（8）日下午指揮中心依照慣例召開記者會，記者會到尾聲時陳時中短暫拉下口罩問在場記者「過年期間還是要天天開記者會嗎？」未待記者們回應，陳時中就說道「我看初一、初二，大家就休息一下吧！這樣比較人性。」

這一幕被台大醫師施景中眼尖發現，陳時中似乎長了唇皰疹，不過已經快癒合了。施景中在臉書進一步解釋，皰疹病毒與人類共存，凡是身體處在過於疲累、壓力太大、生病，或是抵抗力較差時，就會冒出來，因此他呼籲陳時中，桃醫群聚感染事件已暫時告一段落了，希望他可以好好休息一下。

不少網友看了後直呼部長這段時間部長辛苦了，希望可以多休息幾天，畢竟人都需要休息，防疫團隊也不是機器，再說機器也需定期保養維修，這場戰還有得打，希望一定要保重身體；另外也有網友說，謝謝指揮中心、第一線醫護人員守護台灣人民，已經1年沒有休息了，過年期間每個人都要好好愛護自己。

(中時新聞網)