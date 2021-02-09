《中天新聞台》不予換照後52台已空頻兩個月，日前傳出中嘉撤回由《寰宇新聞台》的申請案，改以《華視》進駐，呼應了NCC（國家通訊傳播委員會）主委陳耀祥「給公廣集團新聞頻道機會」的發言。國民黨立委鄭正鈐痛批，一切都按去年總統府外洩的密件劇本走，更質疑NCC扼殺新聞自由後將再干預市場，未來恐拿納稅錢去補助《華視》。

鄭正鈐昨日（8）在臉書發表文章《NCC扼殺新聞自由後再干預市場？》文章指出，《中天新聞台》被關台之後，52台空頻兩個月，日前傳出中嘉撤回由寰宇新聞台的申請案，改以《華視》進駐。陳耀祥在宣布《中天新聞台》關台時，《華視》就被點名，經過NCC兩個月的「指導」，卻未放行《CNN》、《法國新聞網》的申請，中嘉也撤回《寰宇》的申請案。

鄭正鈐直言：「這一切果然按照去年總統府外洩的密件劇本走。」鄭表示，NCC在扼殺新聞自由之後，接著大喇喇地干預市場自由，硬是要把「公廣集團」的旗幟掛在52台，表面上好像是為了公眾利益而發，但實際上仍無法擺脫民進黨派系暗中角力的吃相難看。

不僅如此，鄭正鈐質疑，《華視》新聞過去5年平均收視率在無線電視台中敬陪末座，一年營收2億多元，而有線電視新聞台營收至少要4億多才能生存。《華視》在人力及資源條件不足的情況下，進駐52台的黃金頻道，「要如何與其他頻道競爭？未來是否要拿人民的納稅錢去補助《華視》，才能讓它維持營運？」

鄭正鈐抨擊：「NCC喊得很大聲，會依市場競爭、消費者權益、內容多元、與公共利益等四面向討論52台的替補者。但如今對照之下，一如往昔的謊言與空話。」

(中時新聞網)