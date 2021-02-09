天王劉德華（華仔）2008年和妻子朱麗倩結婚，婚後育有一女劉向蕙（Hanna），一家生活幸福和樂，向來不玩社群的華仔，上個月加入玩「抖音」，短短幾天就有近5200萬粉絲，近日，他首次在平台直播，對網友的問題有問必答，他也吐露不辦婚禮的原因。

劉德華在大陸影音App「抖音」開設個人第一個社交帳號，才發5則短片，就替他賺到近5200萬粉絲，近日，他首次在抖音進行直播，宣傳自己的賀歲新片《人潮洶湧》，才短短12分鐘，就有1000萬人在線觀看。

直到最後直播在線人數達到3200萬，人氣相當驚人，而粉絲送禮也不手軟，他也親民的和粉絲互動，有問必答，有網友問他為什麼這麼多粉絲，卻一個人都沒關注，打算把第一個關注留給誰？

他笑著表示：「所有都是朋友，我想了很久到底要不要開始關注，我透過鏡頭跟所有朋友說，其實我都想關注你，但我怕忘了，就中間漏了一個，我結婚不擺酒就是這個原因。」罕見提到不辦婚禮的主因，「我擔心萬一辦婚宴，漏請任何一位好朋友，這樣會讓朋友感到不開心，乾脆一個都不請，也不宴客了。」

其實，劉德華和朱麗倩1984年相識相戀，她一直甘願當天王背後的女人，兩人秘密交往長達24年，直到2008年才登記結婚，而婚訊是直到朱麗倩父親過世，他陪妻子一起現身才曝光。

而他曾在節目談到夫妻倆如何維繫感情，「朱麗倩比他自己更愛他，夫婦二人從來沒有大聲吵架」，而他在1997年時，就已經決定和朱麗倩永遠在一起，因為當時朱麗倩從大馬搬到香港與他的家人同住。

(中時新聞網)