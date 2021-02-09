現代人生活壓力大，焦慮、緊張、失眠恐怕是許多人的日常，甚至得靠吃藥解決，不妨換個被子試試吧！研究證實，蓋上重力毯、重力被有助眠、紓壓、放鬆的功效。到底風靡歐美的重力毯、重力被，有什麼神奇之處？

許多人都有躺在床上翻來覆去睡不著、腦袋轉個不停難以入眠的經驗，根據台灣睡眠醫學會2019年的調查統計，全台慢性失眠盛行率有10.7％，相當於每10人就有1人有失眠困擾，全台失眠人口已超過230萬人。

想要改善睡眠、又不想吃安眠藥度日，或許可試試重力毯。科學研究發現，使用重力毯、重力被，給予身體一些重量、壓力，有緩解壓力、焦慮的效果，進一步能助你安穩地進入夢鄉，宛如回到嬰兒時期，被哄抱入睡。

重力被、重力毯能給予像是被擁抱的感覺。(圖片來源/Pixabay 康健雜誌提供）

●什麼是重力被、重力毯？

其實重力被並不算是新產物，但過去多用於臨床輔助治療，像是幫助患有自閉症、過動症、強迫症或是創傷後壓力症候群等易產生焦慮的孩子，讓他們能夠緩解焦慮，「重力毯在臨床已經使用多年，有助調整、放鬆神經，緩解焦慮，」諮商心理師林靜宜說。

知名電影《星星的孩子》中，患有自閉症的主角天寶葛蘭汀（Temple Grandin），有感覺統合過度敏感、排斥肢體碰觸等狀況，但其實這並不代表不需要他人關愛，他們還是很渴望擁抱，最後天寶葛蘭汀發明了擁抱機，透過被擠壓、包覆的感覺，讓自己平復緊張焦慮的情緒。林靜宜表示，擁抱超過8秒就會釋放幸福荷爾蒙催產素，重力被也是類似機制，且催產素增加，血清素、褪黑激素也會跟著增加，有助降低壓力荷爾蒙可體松。

重力被的原理是透過設計，將被子加重到3～8公斤不等重量，藉由給予身體壓力，利用深層觸壓刺激（Deep pressure stimulation），調整、放鬆神經，達到放鬆、緩解焦慮，是一種利用壓力放鬆神經系統的療法。物理治療師周美君解釋，現代人壓力大，如果交感神經時常處於過度亢奮的情況下，無法好好放鬆、休息，重力被透過深層觸壓可以活化、啟動副交感神經，調節自律神經。

●重力被有哪些好處？誰適合重力被？

除了用於輔助治療外，愈來愈多業者販賣重力被、重力毯供民眾使用，哪些人適合呢？周美君說，像是容易神經緊張、焦慮、難入睡、睡不好、淺眠的民眾都可以考慮使用重力被。林靜宜也認為，以一般人來說，若是工作壓力大、找不到紓壓的方式，可以嘗試重力被。

.焦慮

新研究表明，重力被、重力毯也可能對焦慮症有所幫助。2020年發表在《中西醫結合醫學雜誌（Journal of Integrative Medicine）》一項研究發現，相比沒使用重力被的人，使用重力被的患者自我報告的焦慮感明顯降低。

美國范德堡大學臨床心理學家兼副教授布萊恩．溫德（Brian Wind）表示，重力被施加的壓力會活化副交感神經系統，開始感到焦慮時，有助降低心率，副交感神經負責身體的休息和消化，因此當副交感神經被啟動，能降低呼吸和心率，且進入放鬆狀態。

此外，重力被也能緩解治療過程中的焦慮。2016年一項發表在《台灣醫學會雜誌》的研究發現，在進行拔智齒手術的民眾，使用重力被後，焦慮症狀確實低於對照組。

林靜宜也分享，過去曾在壓力釋放的課程中，運用小塊、重量較輕的重力毯作為輔助道具，進行局部加壓，調整交感、副交感神經，若想有被擁抱的感覺，可放在胸、腹部，通常治療使用時間會控制在20～40分鐘左右。

.睡眠

「臨床工作時，10位個案中可能就有8位有睡眠問題，睡得好，不單只是睡得著而已，睡的時間點、品質、放鬆程度、睡眠長度，都是影響身體休息、復原的重要關鍵，」周美君表示，有失眠困擾的民眾常會因無法入睡輾轉反側，重力毯、重力被能降低翻來覆去的狀況，有助更快進入睡眠，她也分享自己使用重力被的心得，「雖然我沒有失眠，但長期有淺眠困擾，使用重力毯後，一開始對於被子重量有些不習慣，但大概使用第4天就開始適應，確實降低夜間翻動的頻率，也睡得更好。」

2020年發表在《臨床睡眠醫學雜誌（JCSM）》的研究證實，使用重力被的受試者和使用一般棉被的對照組相比，失眠嚴重程度明顯降低，且睡眠品質改善，白天嗜睡的狀況也降低。為期4週的研究中，120位受試者在睡覺時會給予不同重量的毯子，結果發現，近6成用重力被的受試者失眠嚴重程度降低，甚至有受試者表示，除了睡眠品質改善外，也減輕了疲勞感、抑鬱及焦慮症狀。

在實驗後一年，研究人員也發現，大多數受試者事後都選擇使用重力被、重力毯，其中78％失眠症狀得到緩解。「重力被施加在身體不同部位的壓力，類似於指壓、按摩，會刺激觸覺及肌肉和關節的感覺，」 瑞典卡羅林斯卡學院臨床神經科學系醫學博士馬特斯．阿德勒（Mats Adler）指出。

但重力被到底有沒有助眠效果，其實因人而異，林靜宜強調，若使用者不是因焦慮、緊張等原因失眠，沒針對失眠原因對症下藥，重力被不一定有助眠效果，且睡眠環境太吵雜或焦慮源沒有去除等環境因素也會影響重力被的效果。簡而言之，重力被可說是輔助睡眠的小道具，不少人使用後確實有改善睡眠狀況，但若有嚴重失眠困擾的民眾仍應就醫治療，較能對症下藥。

●如何選擇正確的重量？

周美君建議，最好選擇有分區配重的重力被，可依照睡眠習慣做調整，若是重量沒經過設計、過度集中在某個部位，可能會比較危險。

重量建議選擇體重的7～12％左右重量的被子，但可先從較輕的重力被開始嘗試，「這個療法最重要的是，要用自己的身體去感受，如果有考慮購買重力毯的民眾，不妨先試試看用重量較重的棉被，如果覺得適合、喜歡這樣的感覺，再考慮購買重力被，」林靜宜強調，體感覺因人而異，要根據自身感覺、狀況嘗試，尋找適合自己的重力被。

要注意的是，不一定所有人都適合使用重力被、重力毯，有阻塞性睡眠呼吸中止、氣喘或幽閉恐懼症的民眾，可能不適合使用重力被，需要留意，16、7歲以下的孩童也建議不要單獨使用，若是用於特殊族群治療，大人最好陪在旁邊或請教專業人士，也不建議蓋過夜。

(中時新聞網)