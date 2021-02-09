一群巴西醫生和科學家向眾議院提出對總統波索納洛（Jair Bolsonaro ）的彈劾請求，指稱波索納洛在領導國家對抗武漢肺炎大流行不力，犯下責任罪。

巴西醫生和科學家提出的彈劾請求基礎，包括自2020年3月2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）開始在巴西傳播，直到上個月20日，波索納洛的一系列公開聲明和行動。

例如，在被新聞媒體問及巴西因武漢肺炎造成大量死亡時，波索納洛說了「我不是掘墓工人」這句話。還有波索納洛反對社交隔離措施和淡化疫情效應時做出的聲明。

巴西醫生和科學家指出，波索納洛利用他的合法權力和政治力量詆毀已證明具效用的健康措施，混淆視聽，罔顧人民的健康和生命安全。

彈劾請求還指出，波索納洛的否認主義讓成千上萬巴西人喪失生命，從健康到經濟，導致不可估量的損害。

眾議院議長里拉（Arthur Lira）將決定是否接受彈劾請求。里拉是波索納洛的盟友。目前眾議院已接獲60多件對波索納洛彈劾的請求。

1月26日，巴西380位宗教領袖也因政府對抗武漢肺炎疫情不力，聯名向眾議院提出對波索納洛的彈劾請求。

隔天，6個左派反對黨也基於相同理由向眾議院提出彈劾波索納洛的請求。

面對這麼多的彈劾請求，波索納洛今天向支持者質疑，「彈劾能解決什麼？他們想要我下台，是想讓誰上台？」

根據慣例，如果波索納洛被彈劾下台，將由副總統莫勞（Hamilton Mourao）接任總統職位。

層出不窮的彈劾請求，使得波索納洛和莫勞之間的關係緊張。波索納洛未指名道姓，只說「這個誰可以報上名來，幫助解決國家問題。」波索納洛還說，自己足夠謙卑接受任何意見。

從去年以來，武漢肺炎已在巴西造成955萬多人染病，逾23.2萬人死亡。今年1月17日以來，超過378萬巴西人接受第1劑疫苗接種，相當於巴西總人口的1.79%；3.37萬人注射第2劑疫苗，佔巴西總人口的0.02%。

(中央社)