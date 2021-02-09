小編精選5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天（9日）財經重點。

【1】14檔潛利大 法人年關掃貨

上市櫃公司2020年營運成績亮眼，全年營收35.46兆元創新高，市場預期，2021年現金股利上看1.7兆元。台股的高殖利率優勢居冠，亞洲眾所周知，然隨指數來到高檔，為避免回檔風險，布局高殖利率潛力者是「進可攻、退可守」的解方之一，包括元大金、仁寶等14檔符合專家篩選條件，伺機布局，或以零股方式啟動存股，為金牛年設定好致富方程式。

【2】勞動基金炒股案 重罰3投信

勞動基金炒股案，台北地檢署8日起訴勞動基金局國內投資組長游迺文等相關人員共12人。不僅此，勞動部也依法向涉案的復華、統一和群益等三投信請求損害賠償，沒收2.7億履約保證金，且五年內不能參與委託招標案；行政處分則將游迺文記二大過免職，基金運用局長蔡豐清被拔主管職降調參事，並由常次林三貴暫代。

【3】升破4.4萬美元 特斯拉買15億美元 比特幣創新高

特斯拉周一宣布已買進價值15億美元比特幣（bitcoin），並計劃開始接受客戶以比特幣買車。消息立即刺激比特幣價格暴漲，周一盤中每單位升破4.4萬美元水準，改寫歷史新高價。

【4】無懼美國制裁 華為去年營收、淨利再衝新高

無懼美國持續封殺，2020年華為營收、淨利續創新高。陸媒援引華為內部統計，2020年華為營收年增11.2％至1,367億美元，淨利年增10.4％至99億美元。

【5】拜登：美中是激烈競爭 對抗

美國總統拜登於美東時間7日強調，中美兩國未來會有「激烈競爭」，但並非兩大強權間的「對抗」。拜登還以「很強硬、聰明，但骨子裡沒有民主」形容大陸國家主席習近平，也強調兩人「至今還沒有契機對話，而不是不對話」。

(中時新聞網)