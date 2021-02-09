高雄市議員黃捷挺過罷免案，成為首次罷免「不同意票」大於「同意票」的罷免案。曾任韓國瑜市府民政局局長、現任國民黨高雄市黨部副主委兼「罷捷」指揮官的曹桓榮，昨日（8）發表新年感言，盼能平安度過疫情影響與政治紛擾，更許下「高雄更好」的願望；附圖曹戴墨鏡、穿上國民黨飛行外套、擺出帥氣姿勢與大紅燈籠合影，年輕形象格外吸睛。

曹桓榮昨日在臉書發文表示，過去的一年我們共同面對許多困難與挑戰，嶄新的一年我們繼續勇敢擁抱希望與夢想。感恩平安度過疫情影響及政治紛擾的一年，每一雙溫暖的手引領我們繼續向前，無論扮演任何角色或擔任不同崗位，相信都是希望我們這塊土地能夠幸福繁榮，讓我們一起加油讓「高雄更好」。

此外，針對黃捷罷免失敗，曹桓榮也在結果出爐當日表示，這樣的結果雖然多數人感到非常遺憾，但是這一次他們也讓所有的民選公職人員，都學習到要尊重市民，珍惜市民的託付。曹強調，在這次罷免投票宣導過程中，他們一直強調民意代表要專心在政策和公共議題，而不該淪為其他政黨的側翼打手，市政優先、市民第一才是我們最在乎的事。

曹桓榮也對黃捷喊話：「衷心希望黃議員在往後2年，要謙卑傾聽市民的聲音，要用心在議員本份工作上，千萬不要再辜負鳳山市民的期待。」

(中時新聞網)