台灣鋼鐵集團旗下螺絲螺帽廠久陽(5011)2021年1月自結合併營收2.85億元，月增5.18%，創歷史單月新高，年增291.35%。

久陽表示，受惠鋼鐵、運輸、環保三大業務持續穩健成長，帶動今年1月營收創歷史同期新高，並且是連續第六個月站上2億元大關，顯見公司營運轉骨成功，進入收成。

展望今年，久陽布局循環經濟領域的營運成效逐步顯現，在三大事業體穩健成長的挹注下，全年營運將維持成長步調。

久陽董事長孫正強指出，隨著鋼市回春，螺絲業務重回成長軌道，目前接單順暢，此外，歐洲於去年11月啟動碳鋼類產品對中國的反傾銷調查，一般認為反傾銷結果將於今年底前出爐，因此從年初開始，已有許多盤商開始尋找新供應商，料將有一波轉單效益可期。

在運輸與環保部分，孫正強表示，台鋼運輸的海空業務受惠最近缺櫃潮，獲利率顯著提升。未來除了承擔集團內部運輸需求外，將積極開發集團外新客戶。環保部分，台鋼環保目前氧化碴、還原碴清運事業穩定成長，下一階段將開始進行集塵灰清運處理，進行廢棄物高值化再利用。此外，轉投資榮福公司將持續以取得更多焚化爐整改與操作管理案件為目標。

(時報資訊)