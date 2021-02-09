美國將擴大激勵與疫苖接種加速普及，令投資人更加看好經濟將加速從這場全球公衛危機復甦的前景，周一華爾街股市創下歷史收盤新高。

美國國會朝著通過新一輪新冠紓困計畫再跨進一步。上周五國會參眾兩院通過預算決議，為展開調解程序舖路，這表示民主黨能在沒有共和黨支持的情況下，以簡單多數決通過拜登提出的1.9兆美元紓困振興方案。

財政部長葉倫表示，如果這項財政援助計畫能過關，美國可能在明年重返充分就業。

美國的新冠肺炎疫苗接種持續取得進展，到目前為止至少已接種逾3278萬劑，而平均新確診數亦呈現下降趨勢。

周一美股三大指數同步上揚，標普500指數與道瓊指數連續第6個交易日收高，創下去年8月以來維持最長的連升紀錄。可望成為經濟反彈最大受益者的小型股，表現優於大型股。

Kingsview Asset Management投資組合經理Paul Nolte表示，投資人開始操作經濟開放與疫苗發揮作用的題材。但持續拉長的漲勢仍令人擔憂，Nolte表示：「過去一年的大部分時間裡，股票都被高估，而我們現在所見，如GameStop和比特幣都是投機的跡象，而非投資」。

周一收盤，道瓊工業平均指數上漲237.52點或0.76%，為31,385.76點。標普500指數漲28.76點或0.74%，為3,915.59點。那斯達克綜合指數漲131.35點或0.95%，為13,987.64點。三大指數同步刷新歷史高點。

繼上周收漲7.7%，創下去年6月以來最大單周漲幅後，羅素2000指數周一再漲2.5%，亦創下歷史新高。今年以來，該小型股指數已經飆升16%，因投資人看好經濟將快速反彈，並搶進跌深的相關個股。

標普500指數11大類股中，僅公用事業股收黑，終場下跌0.78%。

受惠於主要產油國聯合減少供應，以及投資人看好美國擴大激勵措施將帶動燃油需求反彈，周一原油價格創下一年多來新高，布蘭特期油收復每桶60美元大關。受此激勵，能源股暴漲4.17%，在11大類股中漲幅最大。

在即將於本周發布財報之前，迪士尼（Walt Disney Co）、思科系統（Cisco Systems Inc）與通用汽車（General Motors Co）同步走高，漲幅介於1.8%～4.9%。

特斯拉宣布已經投資比特幣約15億美元，並將開始接受旗下汽車與其他產品以比特幣付款，受此激勵，比特幣價格再創歷史新高。特斯拉上漲1.3%，收在863.42美元。加密貨幣礦商Riot Blockchain與Marathon Patent Group分別飆漲40.2%和42.4%。

Wedbush Securities常務董事Daniel Ives表示：「從交易的角度來看，這對比特幣確實是一個具開創性的重要時刻，我認為這真的是一個令人讚嘆之舉」。

文件顯示民主黨的提案可能納入140億美元的航空業援助措施，航空股勁揚，美國航空漲3.4%，聯航與達美均漲逾5%。

美股第四季財報發布期已經過半，標普500指數中已有294家成份股發布季報，根據Refinitiv彙整的數據，其中83%的公司業績超出市場預期。分析師預估標普成份股第四季盈餘總額將較前一年同期成長2.4%，與今年初盈餘估將下滑10.3%的預測形成鮮明的逆轉。

(時報資訊)