一名董姓男子，3年多來在Instagram社群中，假扮成女性，還自稱是私密處保養及網購顧問，對網路上的女網友都自稱是姐姐，以金錢為誘惑誘騙9名女子拍裸體影片供他觀賞，其中一名還是16歲少女，嘉義地方法院依違反兒童及少年性剝削防制條例，判董男3年有期徒刑，賠償少女40萬元，仍可上訴。

根據判決書記載，董姓男子以暱稱「烏瑪_萱」當成Instagram軟體代號，不但大頭貼照片使用女性照片，介紹欄位顯示其為私密處保養行銷顧問、網拍代理、賺錢方法多多可來詢問、女孩秘密女孩話題，向A少女佯稱其為女性，提供得以分享服飾、鞋子、包包等產品貼文賺錢之方式取信於A少女，讓對方真的以為他是女性，且自己拍攝全裸狀態之影片是產品業務內容。

A少女就依照董男指示，以手機自拍方式製造穿著制服後脫下至全裸狀態，再穿上內衣褲之影片1段，並以Instagram軟體傳送與董男。

董男在社群軟體上，以「會想賺錢嗎？我缺小幫手？」、「我們就會有服飾、鞋、包、保養品等產品，請您做分享貼文，底薪3000元，論件計酬」、「姐姐相信妳，但是這是公司規定」、「其他女孩也是這樣」、「妹妳先拍好嗎？我真的不好交代」、「因為姐姐我每天都要呈報進度」等話速使A女拍攝裸體影片，使A少女誤認被告為年紀較長之姊姊，且拍攝裸露身體之影片與上開分享貼文方式賺錢。

A女向法官表示，她看對方的IG上貼文，有貼私密處保養、網拍代理這方面的貼文，就相信對方真的有這些工作。對方在對話中自稱是姊姊，也就認為他是女生，而且他的IG上除了產品以外，就都是「烏瑪_萱」的照片。當時雖然有懷疑為何要拍內衣褲，但後來自己想說工作就是這樣子，對方既然要求就照做。

董男辯稱，自己有徵選內衣女模的想法，只是還沒有做。被害人有9人，A女是最後1個拍攝影片、照片的女生，從第1位到A女，大概經過3年期間，第1位也是用應徵模特兒之方式，請對方拍照片、影片。董男坦承，對這些女性起色心，沒有實際要做拍攝內衣模特兒的事情，會以「烏瑪_萱」當暱稱並用女生的圖片作為大頭貼，是想讓那些女生更容易相信上鉤。

法官審酌，董男為滿足私慾，竟以詐術使A少女陷於錯誤而自拍猥褻影片，事後坦承犯行，且與A女、A女母親達成調解並依約給付賠償金，最後依違反兒童及少年性剝削防制條例，判董男3年有期徒刑，可上訴。

(中時新聞網)