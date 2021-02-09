46歲大陸影后周迅7年前與大她5歲美籍華裔演員高聖遠在公益演唱會閃婚，兩人還曾受服飾品牌之邀來台合體，但近年頻傳婚變，去年底網路瘋傳高聖遠和別的正妹熱吻照，周迅和高聖遠才鬆口離婚。最近高聖遠近況曝光，可見恢復單身的他整個人幸福肥了一圈，皮膚也變黝黑，更有男人味，雖看來有些憔悴，但臉上仍掛著笑容。

周迅7年前在微博分享和高聖遠合照，甜蜜介紹：「This is Archie 請大家多多關照」，並附上男方個人簡介，向外界正式認戀，不久後兩人穿著白紗和黑西裝，在公益演唱會台上求婚同時放閃宣布結婚，小倆口郎才女貌，獲得不少粉絲祝福，可惜幾年後兩人就頻傳婚變，當事人也未正面澄清。

高聖遠（左1）曾跟林心如拍電視劇。（圖／中時資料照片）

去年5月網友發現高聖遠無預警刪光在IG與周迅所有合影，讓外界推測兩人似乎婚姻已到盡頭，去年底陸網上瘋傳一張高聖遠深吻一名長髮正妹的照片，該女深情寫下：「親愛的，祝你旅途好運。好好度過每一天，我會滿懷熱情地等待你，世界上也許有百萬朵玫瑰，但我才是那朵屬於你的獨特玫瑰，我愛你」。

高聖遠曬近照。（圖／翻攝自 IG）

隨後周迅和高聖遠雙雙以「祝安好」三字承認離婚，傳聞高聖遠的新歡是空姐，但也有一說兩人其實已經分手。周迅近日投入工作，積極宣傳新電影《侍神令》，和好友陳坤同框，而高聖遠最近分享近照，臉跟之前比似乎長肉不少，據知他人正在美國拍新片，揮別情傷投入新作品，還逗趣分享努力穿靴子、表情猙獰的搞笑照片，似乎心情還不錯。

(中時新聞網)