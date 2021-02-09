【愛傳媒陳玲玲專欄】咖啡館下午茶一直都是我喜歡收藏的！喜歡有特色的咖啡館甜點店，適合放鬆，或是獨自看書寫作。在有質感的店裡，喝一口咖啡搭個甜點，悠閒一下午。

台北慢活就是這麼簡單。巴黎最古老甜點專賣，Stohrer史特雷聖多諾黑泡芙塔，令人懷念！電影《愛在日落巴黎時》取景的Le Pure Café咖啡店也是會令人想念的！

巴黎甜點店Aux Merveilleux de Fred反映了法國的歷史和十八世紀末的時尚風格，真迷人。巴黎這個城巿的人，就像Woody Allen的午夜巴黎，不盡然迷戀過去，而是活在歷史的軸線上，信手拈來，過去即是現在的靈感。

現在台北也有很棒的法式下午茶，也品嚐得到「巴黎御膳房」電影中法國女廚Daniele Delpeuch Dani在擔任密特朗總統的御廚做的的「聖多諾黑」甜點。

吳一無二法式甜點，「聖多諾黑泡芙塔」、「法式千層派」有迷人法國風情，一間像是白色小洋房的甜點天堂，主廚曾在法國FERRANDI學藝，經典塔與千層派、磅蛋糕好吃！甜點都是每日限量的！

「聖多諾黑泡芙塔」個頭不小，算是一款兩吃的法式甜點。

千層派皮上波浪線條之鮮奶油、放上三顆焦糖小泡芙，其中小泡芙表面裹上焦糖漿，一口吃下在嘴裡會有香草餡爆開，有幸福的驚喜感！

檸檬塔有迷人又輕盈的檸檬餡，酸度與香氣明顯，口感滑順！「法式千層派」可選焦糖海鹽或經典香草，現點現做。

派皮很挺脆，層層香酥、層次分明，些許焦香再搭配不甜膩的焦糖餡，很實在的好吃，卡士達或鮮奶油都很輕爽。

「翻轉蘋果塔」極像是一顆小蘋果的甜點，細緻的像藝術品！檸檬磅蛋糕有漂亮的檸檬糖霜，酸度適中，磅蛋糕本體不油膩，鬆綿。

偶而享受一頓很有氣氛的下午茶時光，浸漬在甜點所能提供最美好的幸福感，用可負擔的小奢華寵愛自己真的不錯！

法朋，鎮店之寶老奶奶檸檬磅蛋糕，使用法國伊思尼奶油，還用日本熊本麵粉，cp值很高，檸檬蛋糕吃起來味道很簡單舒服，散發淡淡的檸檬清香，口感是鬆鬆的，但是入口又變得綿密厚實，最上層還有一層糖霜，怡人的酸度和甜度，讓人每隔一陣子就開始想念的味道，經典！

「22階」22層細緻可麗餅皮夾著不甜不膩、清爽的馬斯卡邦奶餡，看似簡單的構成，奇妙地就是讓人想一口接一口！點一壺無糖茶品配甜點最搭了。

Le Ruban Pâtisserie法朋烘焙甜點坊的巧克力很厲害，因為他們曾經在2017年世界巧克力大賽亞太區獲得一金三銀三銅，2018年世界巧克力大賽亞太區更上一層樓，得到三金三銀二銅！

店裡陳列著10種以上的夾心巧克力，分別將玫瑰覆盆子、醬油、香菜、桂圓、薑和黑糖等口味調和，運用在巧克力的內餡中，讓人在一邊喝茶一邊品嚐巧克力時，更能吃到台灣的在地味！

法朋的老闆常做產地拜訪，四處尋找由台灣農民所栽種的無花果、草莓、地瓜等，找到台灣本土、安全又品質好的食材做蛋糕！

「在日本，甜點是生活用品，是生活的一部份，我希望能夠落實這個理想！」這麼用心的老闆，難怪每次來都能發現新的心頭好，又難捨舊愛！

珠寶盒，喜歡它的半開放式的庭院座席，隨性自然的法式優雅，很全方位的法式甜點店，從甜點、麵包、茶到果醬都有。

一次吃到多樣法式甜點，法式軟糖是百分之百水果果泥製作，水果軟糖的顏色繽紛的很美麗，悠閒的享用法式下午茶。

除了各式法式甜點，店家最招牌的「西西里國王餅」經典的蘋果派、鹹麵包「面具」、法式長棍麵包都值得品嚐！

在這裡，每個甜點都是美麗的珠寶盒！

4MANO CAFFÉ，台北第一麻糬鬆餅，咖啡大師冠軍團隊的拿鐵，奶泡超綿密，咖啡也很香，精緻的天鵝拉花，從咖啡師手中生出來真的是太神奇！

花瓣形狀的鬆餅造型，淋上蜂蜜及撒上些許檸檬皮的鮮奶油，外皮真的相當酥脆、蜂蜜淋得剛好，咬一口，吃到軟Q軟Q的麻糬內餡，外表酥脆酥脆的鬆餅，搭配起來真的非常完美，好好吃！

一份不到兩百塊的下午茶鬆餅，讓人很幸福！

畬室巧克力，像在逛歐洲小巷會發現的小店，有點昏暗的燈光，讓畬室巧克力帶著一股歐洲小館的感覺！

店面不大、小小的，但極具古典品味，藏青色的玻璃門框內是深沈的酒牆和精巧玻璃巧克力櫃。

老闆鄭畬軒從19歲燃起對巧克力甜點的興趣，接著開始在巴黎Ferrandi高等廚藝學校學習甜點，再進入法國巴黎知名的巧克力店Jacques Génin實習，最後在2015年回到台灣開店，創立了畬室Yu Chocolatier。

是台灣在「世界巧克力大賽」得獎的第一人，拿下美洲暨亞太區一銀一銅、亞太區四銀一銅。

台灣最早在ICA世界巧克力大賽上獲獎的巧克力鋪，也是唯一被收錄於LV城市指南，並受邀參加倫敦、巴黎巧克力沙龍（Salon du Chocolat）的台灣巧克力品牌！

店內有一大面威士忌、白蘭地、蘭姆酒等烈酒陳設，原來有許多巧克力蛋糕內都加著些烈酒製作！

原來巧克力和烈酒是完美絕配，一口甜澀巧克力蛋糕，再淺酌一口白蘭地，更能激盪出別緻滋味！

今天嚐了2017年世界巧克力大賽亞太區銀獎的作品「雪莉桂圓」，把台灣噶瑪蘭威士忌加上嘉義中埔的柴燒桂圓融合，可以人感受老闆的用心！

連3年受邀至巴黎的巧克力大展，去年的巴黎巧克力展，他以Taiwan Twist為主軸，巧克力中融合了法國人和台灣常用的食材，例如黃芥茉加上台灣椪柑、香草和台製辣油，讓滋味既衝擊又有熟悉感！還能吃到台灣的在地味！

近年越來越多私人烘焙工作室崛起，許多年軽有創意的甜點師傅的加入，甜點世界變得熱鬧又豐富！

記得一部佛森歐茲派特（Ferzan Ozpetek）的電影《愛情流彈》，想要掙脫所有束縛的老奶奶選擇了一種「甜蜜的死法」，把這輩子想吃的甜點都買回來一口氣吃完，笑著死去，這真是我印象最深刻的電影！只有任性的義大利人拍得出來！

作者為資深廣告人

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(中時新聞網)