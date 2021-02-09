蔡詩萍》不因雞排妹，而坐視綜藝掛裡長期的潛規則。（愛傳媒提供）

【愛傳媒蔡詩萍專欄】看雞排妹與翁立友的「性騷擾風波」，我們很容易被自己的「刻板印象」所左右。

你若是習慣台灣的「綜藝咖」文化，你可能認為雞排妹「小題大作」，不喜歡可以不要在演藝圈啊！

你若是對雞排妹一貫的風格不喜歡，你也可能認定她是「炒作」新聞！不是嗎？「露肉的」幹嘛「裝清高」不是嗎？

但，關鍵應該在於「性騷擾」這件事，我們到底怎麼看？！

性騷擾，的確很難判定，沒錯，因為，如果是「事實明確」、「事證確鑿」，那很可能就已經不是性騷擾，而是，性侵害，或性傷害了！

很多「誤觸」，或「無知」，或「不以為意」的，踩到「性騷擾」誤區的人，（多數是男性，尤其是佔據優勢的男性），最糟糕的盲點，往往是，他們忘了，構成性騷擾的條件之一，而且是很關鍵的條件，便是「單方面」「主觀的感受」「不舒服」！

既然是，單方面，當然跟你做動作時，或言語表達時，另一方的感受有關，你覺得好笑，對方不覺得；你覺得是營造氣氛，對方覺得是欺負她，這都有「單方面」「主觀感受」「不舒服」的風險！

我們從小習慣看綜藝節目，或秀場節目的人，若回頭再想想，恐怕也要承認，綜藝文化裡，瀰漫，充斥著，性別調侃，性別歧視，身體歧視，器官玩笑，性暗示等等語言！

我們觀眾一旦耳濡目染，習慣了，很自然的，綜藝節目的製作，便更加瀰漫著「不如此節目就不好看」的認定，長此以往，節目怎麼可能拉高「幽默」的品質？怎麼可能不淪為「語言的粗俗或鹹重」？

雞排妹是怎樣的人，我不很了解，她有沒有因為要代言商品，而故意炒作新聞，那是她要自己去面對的質疑，但，她敢挺身挑戰一位也算歌壇大哥級的前輩，甚至，犧牲掉以後廠商找她作秀的機會！她多少也應該預知自己會付出的代價！

甚至，還可能引爆娛樂圈，綜藝掛裡，許多約定俗成的「既得利益者」們的反彈，甚至進一步封鎖！

所以，除非她「頭殼壞去」，或真是「有感而發」，否則，她何必攪和這個圈子裡的「性騷擾潛規則」呢？！

因而，我基本上，是蠻佩服她的，這無論如何，需要一些勇氣，需要為自己的行為，付出以後可能之代價的！

但，有沒有可能「撼動」娛樂圈，綜藝圈裡的「性騷擾潛規則」呢？

我不知道，但重點應該在，這圈子裡的女性朋友，有沒有高度自覺，有沒有反抗意識，有沒有姊妹情誼，敢於向近乎結構化的「男性潛規則」說不！

至於，男性的演藝圈，娛樂圈朋友，也應該要明白時代不同了，靠調侃別人身體，性別，以性暗示炒高現場氣氛的手法，不僅不能稱之為「主持風格」，甚且，還會被女性觀眾，年輕族群，視之為「下流作風」！

這次風波，如果換成是另一位，可能「形象端莊」的女性藝人，會不會輿論便比較認真而非以八卦的心態看待呢？我認為很可能會。

但，這剛好是「性騷擾事件」最吊詭之處，一個賣弄風情的女性，就「該被性騷擾」嗎？

「賣弄風情」如果只是市場的行為之一，那在市場行為之外，如何界定出「賣弄」與「自我」的分界，這不僅是雞排妹自己要學習的功課與修為，又何嘗不是其他男性，在與女性朋友互動的男性們，永恆的功課呢？

當年奧斯卡影后朱蒂・佛斯特曾演過一部挑戰世俗價值的電影《控訴》，一個在酒吧賣弄風騷的女人被輪暴了，事後眾人皆曰她活該，但替她辯護的律師，（後來拍過《捍衛戰士》的凱莉・麥吉莉絲）卻力排眾議，傳遞了無論是任何一種女人，「當她說不的時候，她就有說不的權利！」我們只能尊重，不尊重而侵犯，便是野蠻，就要付出代價！

如果這樣理解，我們對雞排妹與翁立友的性騷擾風波，應該便不致於沒有態度了！

作者為知名作家

照片來源：作者臉書截圖。

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(中時新聞網)