【愛傳媒葉毓蘭專欄】連續幾天都有警察違法貪瀆的新聞，都遭到警方記兩大過免職，迅速汰除，也都移送法辦，還有漫長的司法要面對。

面對這些警界醜聞，我很痛心，但我支持警政署為了捍衛警察的團隊榮譽，迅速汰除違法犯紀的員警，也希望過程中應該要謹守程序正義，勿枉勿縱！

我生為警察之女，在台灣、美國學習警政，學習如何為人民解決問題，不論是犯罪偵查或預防，又投身警察教育，致力弱勢人權保障。

我一生挺警察，為警察權益喉舌，但是我挺的是保護人民、恪守法紀的好警察，絕非違法濫權、辜負人民信任的黑警爛警，這是為何民進黨竭盡所能抹黑造謠，洗腦年輕人說我挺黑警時，我覺得這樣的政黨可恥無下限。

我挺警察，只挺奉公守法的好警察，不管在哪個國家、哪個地區、哪個社會，都需要好警察來維護公共秩序，社會良俗，才能保護弱勢，力抗強權。

罷捷失敗，也有仍然相信民進黨謊言的香港人到我版面來嗆聲，既然你們愛來，我就再貼一次我2019年11月20日的聲明。

【挺警察，挺法治，不挺黑警！】

保障合法，取締非法，讓人民安居樂業，是警察的天職，也是每個國家設立警察的目的。

我第一次去香港是1988年，開始和香港警界有交流互動，始自2002年。這些香港警察，沿襲英治時代的香港警察，基本上專業能力與判斷，並沒有改變。

面對打砸搶，除了病態的社會，可以放任之外，相信沒有一個國家的警察可以坐視不管，看他們破壞公有設施，阻礙善良市民搭乘大眾交通工具或是搭機，從天橋上拋擲物品，以鐵條毆打，或是踹那些不同意見人士，有的甚至是老年人或僅是小女孩，下班的警察，也不放過。以致任何一個市民，無論立場，都可能受傷或影響生活權益。

另外，若傳言所謂「黑警」的行為，例如性侵嫌疑人，倘若屬實，也應該從重究辦。

因為香港需要的自由民主，是植基在法治的基礎，無論什麼身分，警察不能免責，學生亦同。

這是「王子犯法，與庶民同罪的」基本概念，也是我一向主張的法治觀念，而非特定政治立場！

作者為立委、前警大教授

照片來源：作者臉書截圖。

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(中時新聞網)