新冠肺炎流行時期，一有發燒症狀大家都會特別留心。一名女老闆指出，最近店裡來了新員工，動不動請假，該出勤的時間卻不見人，隨後才傳訊息說自己發高燒「我快往生了」，並附上一張耳溫38.6的照片，不過，女老闆愈看愈不對勁，便上網查才發現該張耳溫槍照竟是網路圖，令她氣得罵「要裝也裝得像一點」。

原PO昨（8）日於臉書《爆怨公社》發文表示，店裡最近請了一個新來的男員工，但三天兩頭就請假，突然沒到班也沒打電話告知，原PO撥電話該名男員工也沒接，隨後才傳Line表示自己發高燒至38.6度「我快往生了」，並附上耳溫槍照片作為佐證。

女老闆曬出與男員工的對話內容，卻發現對方傳的圖片似乎有點眼熟。（圖／翻攝自爆怨公社）

原PO起初不以為意，卻愈想愈不對勁，總覺得耳溫槍的照片非常眼熟，便將該圖片上網Google用以圖搜圖的方式查詢，果真在網路找到一模一樣的照片，令她傻眼氣得大罵「哩洗嘞X，要裝也裝得像一點，去買個溫度計插在熱水很難嗎？」

女老闆上網查詢才發現員工傳來的圖片，根本是網路圖。（圖／翻攝自爆怨公社）

貼文曝光後，逾萬名網友看了哈哈大笑，直呼原PO根本柯南，並建議趕緊通報疾管署，或撥打1922，讓他直接隔離14天，包準他的病馬上就好；也有不少人認為該名員工，連說謊都不會，好歹也去看個醫生，請醫生開個處方箋。

其他網友也分享相關經歷表示，之前遇到同事傳在醫院吊點滴、路上出車禍的照片，結果圖也都是Google抓的，「我直接戳破他」，對方還說「啊！我跟你開個玩笑而已，真令人無語」，另外，有網友也糾正原PO表示，溫度計插在熱水裡，會因水溫太高而破掉。

(中時新聞網)