美股消息面：

1.周一黃金價格漲逾1%，投資人預期美國即將推出新一輪大規模經濟激勵方案，增強黃金作為通膨避險工具的吸引力。周一美國黃金期貨收漲1.2%，為每盎司1,834.20美元。

2.受主要產油國聯合減少供應，以及美國將擴大經濟激勵力道的預期提振，周一原油價格大漲2%，創下一年多來新高，布蘭特期油衝破每桶60美元大關。周一收盤，美國期油上漲1.12美元或2%，為每桶57.97美元。布蘭特期油漲1.22美元或2.1%，收在每桶60.56美元。這兩大指標合約均站上2020年1月以來新高。

3.繼上周五大跌後，美元走勢持穩，在持平至微跌間狹幅波動。上周五公布的就業數據意外疲弱，美元應聲大跌，但投資人看好美國經濟復甦步伐將超越大多數國家，為美元帶來支撐。美元在2020年大貶近7%，但今年來已升值1.1%。

4.周一比特幣價格一度站上44,899美元，再創歷史新高，尾盤漲11.15%，報43,188美元。特斯拉宣布已經投資該虛擬貨幣約15億美元，且未來旗下汽車等產品將接受以比特幣付款。市值第二大加密貨幣—以太幣，周一尾盤漲5.8%，報1,708.94美元，盤中觸及1,779.43美元，亦創歷史新高。

(時報資訊)