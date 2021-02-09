民營金控元月獲利靚，富邦金(2881)2021年1月自結稅後淨利202.35億元，較2020年同期大幅成長113%，每股稅後盈餘(EPS)從去年同期的0.93元攀升至1.98元，年成長超過1倍；開發金(2883)一月獲利20.61億元，較去年同期成長約169%，較去年12月成長約81%，每股盈餘0.14元。雖然富邦金元月獲利規模是開發金的9.8倍，但在證券業務端，富邦證券1月稅後淨利6.5億元，但凱基證元月稅後獲利10.34億元，凱基證仍領先富邦證。

富邦金單月稅後淨利、每股稅後盈餘皆創下歷年新高，並創下目前已公告自結數之金控業單月獲利新高。子公司富邦人壽、富邦產險2021年1月獲利亦同步寫下歷史新高！富邦金控1月亮眼的表現，主要受惠於子公司成長動能強勁，包括富邦人壽投資收益大幅成長、富邦產險優異的投資績效和承保業務表現，以及富邦證券經紀收益強勁增加帶動。

開發金發言人張立荃表示，一月資本市場成交量能較前月明顯增長，有效挹注證券及商銀等業務之獲利動能，開發金控一月自結稅後獲利20.61億元，較去年同期成長約169%，也較去年12月成長約81%；每股盈餘0.14元。子公司凱基銀行整體存放規模維持增長，一月稅後獲利4.23億元，主要來自利息及手續費收入等核心收益及金融資產投資獲利貢獻；凱基證券因一月資金湧入電子權值股帶動臺股量增價揚，經紀、債券、自營等業務皆有穩健表現，加上海外轉投資獲利貢獻，一月稅後獲利10.34億元；中華開發資本受到部分投資部位評價變動影響，一月稅後虧損1.25億元；中國人壽維持穩健獲利，一月獲利37.26億元。

張立荃表示，開發金控已順利完成收購中國人壽21.13%股權，加計子公司凱基證券已持有之中國人壽股份，綜合持股比例將達55.95%，順利完成持股過半目標，有助於對開發金控之獲利貢獻、資本使用效率；同時開發金控也持續透過跨部門合作與產品開發，深化客戶往來關係及規模，以推升長期穩定的獲利能力及競爭優勢。

(時報資訊)