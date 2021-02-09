大陸金屬包裝大廠福貞-KY(8411)1月自結合併營收為新台幣7億7270萬元，與去年度同期相比增加65.23%。

福貞指出，受惠傳統農曆春節前旺季而客戶端下單積極，且因應物流運送而提前啟動備貨，因而使金屬包裝產品出貨攀升；另充填罐裝代工業務亦因農曆過年節慶商機，而處於訂單與生產滿載，整體業績疊加使集團本月份營收拉高；此外則為去年同期因適逢春節假期較早，而使工作天數減少，其基期相對較低，也使得今年元月業績同期對比增長明顯。

展望集團新年度發展，福貞-KY將持續為食品、飲料行業客戶提供全方位的產品解決方案。除了深化與既有客戶合作，亦致力於開發其他潛力型品牌客戶，以提升製程效率及節能減碳綠色生產為基礎，積極配合客戶所需，並持續提供質量穩定各式罐型產品。同時，積極朝智能化生產轉型發展，並強化管理加強資源整合、實現企業規模擴張、實現效益提升的高品質增長，期望今年度營運表現可保持穩健成長。

(時報資訊)