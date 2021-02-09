精誠(6214)1月合併營收為28億3939萬5000元，創下單月歷史新高，精誠表示，目前第1季能見度穩健樂觀，公司將持續規劃策略綜效投資，拓展更完整的軟體數據經濟生態圈。

精誠資訊因高科技製造業、銀行、國營事業等大型專案驗收認列，1月合併營收為28億3939萬5000元，較去年同月大幅成長45.81%，創下單月歷史新高。

精誠資訊表示，受COVID-19疫情影響，企業在數位轉型的投資仍持續加碼，包含雲端平台建置、雲端ERP、雲端電商平台等雲服務以及RPA(機器人流程自動化)的需求大增，且併購宜誠資訊與投資寶錄電子的綜效也逐步展現，今年第1季能見度穩健樂觀。

精誠指出，公司將持續規劃策略綜效投資，連結客戶、連結夥伴、連結市場，拓展更完整的軟體數據經濟生態圈，並將大力推動ESG永續經營計畫，參與軟體人才培育。

(時報資訊)