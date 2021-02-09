自動化量測儀器大廠致茂(2360)2021年1月營收為17.29億元，年增66.09%，主要受惠於半導體產業資本支出需求仍強勁，加上電動車電池自動化化成設備交貨等貢獻。

致茂今年元月營收創下歷史第三高，也是近31個月新高，月增率約為11.62%，年增率約為66%。

展望今年，占公司營收比重較高的量測及自動化檢測設備，隨著近年積極布局電動車以及5G相關產品線，合計占量測及自動化檢測設備業務營收比重已達一半以上，隨著今(2021年)年5G應用大幅增加，以及電動車市場將步入大幅成長階段，法人認為致茂今年營收、獲利將持續成長。

回顧去年，致茂2020年營收155.32億元，年增11.67%，成長主要動能是半導體/Photonics測試解決方案業務成長；致茂去年前3季營收約為114億元、年增20%，稅後淨利為16億元、年增31%，EPS為3.92元。法人預估，去年致茂EPS將站穩5元以上。

致茂為自動化量測解決方案供應商，以自有品牌Chroma行銷全球，致茂集團主要包含致茂、威光自動化及日茂新材料等三個事業體，分別占營收約為78%、5%、15%。占營收比重最高為母公司致茂，其業務主要分為量測及自動化檢測設備、半導體/Photonics測試解決方案、Turnkey Solutions、海外量測事業子公司等。

展望今年，受惠AIoT帶動高速運算晶片需求與應用，將有助於致茂在半導體相關測試設備營收持續成長，加上電力電子檢測設備在電動車相關量測應用明顯增長帶動，法人持續看好致茂今年營運成長動能。

(時報資訊)