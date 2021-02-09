「怎麼又來了～」口唇疱疹又刺又痛又不美觀，讓不少病患好困擾，雖然口唇疱疹看似小毛病，但是，口唇疱疹病毒纏功一流，經常反覆發作，尤其在生活作息不正常，免疫力下降時，原本鮮艷欲滴的紅唇冒出了一顆顆小水泡，更多數人難以接受。

●口唇疱疹4情況易產生 多與個人免疫力有關

近年來隨著網路普及和3C產品盛行，不少年輕人熬夜掛在網路上，皮膚科醫師黃毓惠發現，口唇疱疹病患雖然各年齡層都有，當處於壓力大、長時間曬太陽後、生病或手術後，正是口唇疱疹作怪的時機，而門診中也常可見女性病患口唇疱疹隨著生理期前後一起報到。

事實上，引起口唇疱疹的單純疱疹病毒和季節較無關，而與個人的免疫力有關。黃毓惠指出，口唇疱疹初發時，可能只是在唇上或嘴邊出現刺刺、癢癢或刺痛的感覺，之後才會發出水泡，一般而言，一旦出現口唇疱疹，至少要7天才能痊癒，不過，目前已有口服及外用的抗病毒藥物有助於縮短病程。

陳時中拉下口罩時，嘴唇上有皰疹痕跡，顯示壓力已經影響身體免疫力運作。(圖/取自施景中醫師臉書)

●口唇疱疹傳染力極強 初期治療可縮短一半病程時間

如果能在口唇疱疹初期「先發制人」使用抗病毒藥，可讓病程從7天縮短到2至3天，部分病患甚至不會有惱人的水泡冒出來；另外，接受化療、器官移植病人或老人、慢性病患免疫系統十分脆弱，一旦感染必須立即使用口服抗病毒藥物。

而引起口唇疱疹的單純疱疹病毒屬接觸傳染，且傳染力極強，可能經由接吻或觸摸傷口而感染。黃毓惠強調，正是因為疱疹病毒的潛伏時間與個人免疫力相關，一般而言，感染後大約7至10天發病，但也有人感染20年後才發病，且口唇疱疹發病初期並無明顯症狀，只能提醒口唇疱病患避免親密接觸、避免共用餐具和毛巾等個人用品，以免將病毒傳染他人。

●戴上口罩遮醜反加重病情 這樣做預防免疫系統拉警報

口唇疱疹可視為免疫系統的警報器，一旦免疫力下降，潛伏的疱疹病毒就會蠢蠢欲動。黃毓惠提到，想築高人體免疫系統的防護網，充足睡眠、均衡飲食和適度運動缺一不可，尤其口唇疱疹容易反覆發作的病人，應避免過度勞累、減少熬夜和紫外線過度曝曬，並應多攝取新鮮蔬果；也有研究顯示，適度補充富含鋅、維生素C和維生素B群的食物或保健品，有助於提升免疫力，並加速傷口癒合，減少口唇疱疹「占領」紅唇。

有不少人一發現口唇疱疹就立即戴上口罩遮醜，但是，戴口罩反覆摩擦傷口，不但不舒服，且口罩內較潮濕悶熱，也不利傷口癒合；建議維持傷口通風乾燥，才能讓口唇疱疹早一些癒合，如果一定要戴上口罩，可以在口罩與傷口接觸的地方加貼一層低過敏紗布，一來避免口罩直接摩擦傷口，也能減少傷口密不透氣，延緩癒合時間。(編輯梁惠明)

(中時新聞網)