清水警分局長張啓祥等人，拍攝賀歲影片向分局內、外勤同仁拜年 。（清水警分局提供／陳淑娥台中傳真）

農曆春節將屆，台中市清水警分局展開加強重要節日安全維護工作，清水警友辦事處主任蔡長霖前往分局慰問，由分局長張啓祥率代表接受。受疫情關係避免群聚，分局長張啓祥及副分局長禇候傑、陳春安暨清水警辦事處主任蔡長霖、秘長書吳建德及幹事王經國等人，特地拍攝賀歲影片向分局內、外勤同仁拜年

蔡長霖表示，由於員警平日維護治安、交通，為民服務等工作不遺餘力，對春節期間堅守崗位，犧牲與家人團聚時間表達敬意與感謝，也祝福警察同仁新春愉快、身體健康，牛年行大運。此外，清水警友辦事處團隊將秉持服務精神全力支持清水警方，作為員警最堅強的後盾。

張啓祥指出，感謝全體警察同仁春節期間不辭辛勞的付出，讓轄區治、交安工作順暢，因疫情及勤務無法一一向分局同仁表達感謝及拜年，因此與禇、陳副分局長及警友辦事處蔡主任等人拍攝賀歲影片，運用現代臉書及LINE等方式傳達於每位員警，讓同仁感受到感謝慰勉之意。

此外，期15天的「110年加強重要節日安全維護工作」，是以「治安平穩」、「交通順暢」、「民眾安心」為主軸，結合義警、民防、守望相助隊等相關單位的力量，盡力把春節期間治安、交通及為民服務工作做好。

張啓祥也提醒民眾，過年期間如有提領大量現金，可向警察機關申請護鈔服務；舉家外出遠遊也能申請設置巡邏箱，警方將加強防竊巡邏守望，清水警分局將同心協力要民眾平安過好年。

清水警辦事處主任蔡長霖等人，拍攝賀歲影片向分局內、外勤同仁拜年。（清水警分局提供／陳淑娥台中傳真）

清水警辦事處主任蔡長霖等人，拍攝賀歲影片向分局內、外勤同仁拜年。（清水警分局提供／陳淑娥台中傳真）

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