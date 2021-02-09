正在大陸協助世界衛生組織調查新冠病毒源頭的科學家說，他們發現了武漢華南海鮮市場在這次疫情中所扮演角色的「重要線索」。預計調查組在2月10日離開武漢之前會公布最初的調查結果。

《美國之音》引述外媒報導，在紐約工作的英國動物學家彼得·達扎克 博士（Dr. Peter Daszak）5日在疫情集中爆發的武漢市接受採訪時表示，世界衛生組織的14人專家組與中國的專家一道，參觀了關鍵的熱點和研究中心，來找到「關於發生了什麼的一些真實線索」。

達扎克預計，他們的主要發現將會在他計劃2月10日離開中國之前公布，但他沒有提供細節。

「我的感覺是，在這次旅行結束後，我們將能夠說出一些有價值的東西---相當有價值，但我不想說它將是什麼或指向哪個方向。」達扎克補充，該小組的調查結果在公開發布之前是保密的。他並且在推特上轉發這段採訪視頻。

世衛專家組現在已經完成了他們想要的實地考察，並將在接下來的幾天裡整理數據並諮詢中國專家。

這個14人的專家組包括10名獨立的科學家，2名來自聯合國糧農組織的專家以及2名來自位於巴黎的世界動物衛生組織的專家。另外，世界衛生組織還派遣了5名工作人員。

在武漢期間，這個專家組訪問了一些醫院，包括最早收治新冠病毒患者的武漢金銀潭醫院。他們還在華南海鮮市場進行了實地調查，並參觀了處於輿論風口浪尖的武漢病毒研究所。外界一直有人懷疑給全世界造成巨大災難的新冠疫情是因為這個研究所發生的洩露事故引起的，有的人甚至認為病毒是該研究所研製出來的。

達扎克表示，「我們得到了非常好的、誠實的、坦率的、訊息豐富的答案，因為他們自己提出了這個問題---圍繞實驗室洩露的陰謀論，他們強烈認為沒有理由」，世衛專家組現在試圖做的是對每一種可能性保持開放的心態。

儘管世衛組織專家組在與中國當局就這次使命的名稱以及有關行程的安排等問題上出現過爭執，專家組在中國的活動據報受到官方的嚴格控制，外界也懷疑中國當局是否會讓專家組接觸到真實的情況，但是達扎克說，他們的工作得到了中國方面的合作，中國同行幫助調查人員更深入地挖掘線索。

儘管華南海鮮市場已經關閉，而且當局當時立即對這個市場進行了清洗，但是達扎克說，它仍然保持完整。

「人們離開得很匆忙，他們留下了設備，餐具，他們留下了發生的一切的證據，這就是我們看到的」，達扎克在接受美國有線電視新聞網(CNN)的採訪時也表示：「這是更多的瞭解新冠源頭的好的、協作的、科學的手法。」

世衛組織的調查組週三（2月10日）離開武漢之前，將在新聞發佈會上公布調查結果的摘要。

(中時 )