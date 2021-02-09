中、葡混血女星李嘉欣是冠軍港姐出身，不僅擁有深邃精緻五官以及修長身材，且出道30年來外型始終維持得很好，因此受封為「最美港姐」，她2008年嫁給富商許晉亨，隔年成功延續香火，生了兒子Jayden，李嘉欣對演藝工作不戀棧，升格當媽咪後，就甘心大幅減少目前工作，專心在家相夫教子。

李嘉欣在人氣最頂點時，毅然走入家庭，嫁給身家高達800億的許晉亨，多年來雖然重心都放在家庭，但她保養卻一點都不馬虎，已經50歲的她，外型跟在演藝圈發展時相差不遠，從她不時曬出的居家照、出遊照可以看出，李嘉欣不但臉蛋沒什麼歲月痕跡，身材也依舊曼妙纖細，外型始終維持在最佳狀態。

李嘉欣分享在家化妝的影片，意外曝光豪宅內的超高檔更衣間。(取材自李嘉欣微博)

李嘉欣最後一次推出影劇作品，已是2009年的事情了，但近幾年她較為積極經營社群，不時在微博曝光一些生活點滴，甚至近日還分享短片，讓粉絲能看到動態的她，昨她曬出化妝影片，請了化妝師到她家幫她梳化，意外曝光了自宅內裝，光是更衣間就佔寬大的坪數，讓網友看傻了眼，

影片中，李嘉欣穿著條紋針織上衣，一身休閒地讓化妝師幫忙上妝，但真正吸睛的，是她落座的更衣間，不但空間寬闊，也看得出來有針對需求加以設計裝潢一番，身後6層層架直達天花板，放滿了她的帽子，兩側衣櫃則是被衣物掛滿，還有超大的首飾櫃，裝滿耳環、戒指項鍊等，更衣室內的東西看起來都是名牌，相當高檔，根本可以開一間高檔時裝店，讓粉絲讚嘆她不愧是豪門少奶奶，而且鏡頭拍到的，肯定只是衣帽間的一小角而已，直呼好想看全貌。

(中時新聞網)