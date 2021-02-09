晶圓傳載解決方案整合服務商家登(3680)2021年1月合併營收約為2.21億元，與去年同期成長54%。公司目前訂單能見度高，出貨暢旺，首季可望淡季不淡，也對全年營運樂觀看待。

繼家登去年12月單月營收創高，2021年元月延續氣勢，單月營收年增54%，主要是家登母公司的光罩、晶圓載具，以及子公司家登自動化機台設備產品營收增加挹注。

家登元月營收開紅盤。在年節過後，家登將加速衝刺各項產品線成長，包含光罩載具、晶圓載具及航太產業三管齊下，將助益第一季營運表現。家登在2021年設定了極具挑戰性的目標，公司相信台灣在全球半導體市場的發展將更為耀眼，身為全球半導體客戶重要供應鏈，期待能在新的一年締造更好的成績。

伴隨全球大廠連續上調資本支出，家登完成台南樹谷廠擴建，增添清洗設備、檢測設備各項配備等級及數量。大中華市場方面，家登成功切入8吋及12吋晶圓市場，並在眾多新舊廠中通過認證，帶動2020年晶圓載具(Wafer Pod/Cassette)需求激增，目前中國半導體客戶訂單能見度直透第二季，將持續挹注營收。在先進製程的進度上面，EUV POD及RSP-200系列產品以及相關先進製程載具持續接獲全球客戶訂單並且要求預留產能，市占率持續攀高，將可望帶動今年本業營運挑戰新高。

回顧去年，家登精密去年第四季加速出貨，2020年12月合併營收約為3.59億元，創新高；2020年全年營收25億元，同創新高，年增5.57%。

展望今年，隨著台積電等半導體大廠持續往先進製程推進，挹注家登今年本業持續成長。台積電、三星、Intel等全球主要半導體大廠布局先進製程不停歇，並陸續導入EUV(極紫外光)技術，將為相關EUV供應鏈帶來長期成長。家登為EUV光罩盒主要供應商之一，法人預期今年EUV光罩盒出貨量將較去年倍數成長。

(時報資訊)