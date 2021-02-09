受到教育、電競、商用筆電需求持續暢旺，NB品牌和代工廠元月營收年增普遍呈正成長；雖然整體關鍵零組件供應還是緊俏，不過筆電供給缺口有比先前縮小。

在代工廠方面，廣達(2382)1月合併營收達943.54億元，年增49.87%；英業達(2356)1月合併營收達393.82億元，年增34.05%；宏碁(2353)1月合併營收為新台幣234.95億元，年增73.4%，創8年同期新高；華碩(2357)1月品牌營收達336.86億元，年增64.39%，亦創下8年以來同期新高。

廣達元月筆電出貨仍達640萬台、年增2.2倍，僅次於去年12月、11月寫下的710萬、660萬台紀錄，寫下歷史第三紀錄；英業達1月筆電出貨量達160萬台，年增33.3%。 展望今年，廣達在客戶需求、零組件吃緊情況下，對上半年筆電出貨維持樂觀看待，目前訂單能見度至少到上半年，全年維持6000萬台出貨目標，雲端伺服器動能也強勁，加上第2季將有新平台推出，看好今年維持雙位數成長目標。

宏碁元月營運表現亮點包括：電競產品1月份營收年增112.8%、其中專為創作者設計的ConceptD系列產品營收年增247%，Chromebook 1月份營收年增361.4%，輕薄型筆電1月營收年增313.5%。

華碩表示，目前無論是教育、電競、商用筆電需求都不錯，去年第4季因為缺料無法出貨的訂單，也遞延到上半年陸續出貨，需求強勁下，可望反應零組件成本上漲的狀況。

華碩海外市場也報捷，根據市調統計，華碩消費性筆電去年11~12月市占稱霸南非市場，全年成長率達66%，電競筆電也拿下年度冠軍，其中，搭載輝達(NVDA-US)GeForce GTX 1660 Ti、RTX 系列顯示卡之高階電競筆電，也以42%市占居領導品牌。

(時報資訊)