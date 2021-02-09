中廣董事長趙少康2月初宣布回歸國民黨，而他在昨(8)日進一步宣布將參選2024年總統大選，強調積極推動兩岸和平、藍綠和解。昨晚他更登上時下最流行的「Clubhouse」APP大聊兩岸議題。

趙少康昨晚在台北市議員徐巧芯的Clubhouse聊天室中表示，兩岸論述是目前最重要的政策，不可以說得不清不楚，而他也直言，現在台獨是不可能的。趙少康指出，陳水扁做了8年的總統，蔡英文也做了5年，為什麼不獨立？那是因為蔡英文也知道不可能，所以他才使用「台灣早已經是個主權獨立的國家，叫做中華民國」來搪塞。

也因為蔡英文始終沒有說要獨，所以老共沒有理由打台灣。但趙少康指出，蔡英文的所作所為都在向台獨傾斜，遊走在對岸的底線上，這樣很危險。趙少康以前總統馬英九執政8年的經驗指出，兩岸彼此應互有善意，人民才會安心。

「而目前民進黨政府太靠美國了。」趙少康認為，儘管這60年來是因為美國，所以大陸才沒有輕易犯台，但實際上台灣的經濟就是依靠大陸，所以他表示，台灣應對美國與大陸採取等距的關係，爭取「大家都對我好」的優勢，就跟選舉一樣，要在整個光譜中抓到最大的公約數，獲取最多的支持才對。

(中時新聞網)