「哩柑有來過？」，花東海岸公路最近多了幾個討喜的年柑、鳳梨等吸睛候車亭，不僅結合在地產業，也成為打卡熱點，台東縣長饒慶鈴在臉書貼文說，過年到東海岸特色候車亭拍照，記得選購在地「年柑」，可以讓心情「柑」甜美麗。

東部海岸公路成功鎮美山路旁，1座小巧可愛的橘子公車亭，黃橘色胖胖的圓型體，上頭還冒著綠色的葉子，地板上是橘子的果肉片，不少遊客都覺得好有型，紛紛拍照打卡。

這個候車亭是以在地生產的年柑為造型，旁邊賣橘子的劉姓阿嬤說，多了這個候車亭，也吸引人潮，生意好許多；縣長饒慶鈴特別在春節前夕將這個「黃澄澄」特色候車亭介紹給大家，也提醒遊客別忘了順手選購在地年柑。

另1座鳳梨候車亭在八嗡嗡路段，外表仿即將成熟的鳳梨表皮；而在鎮外南端還有2處候車亭，因在部落往市區的第1站，被取名為「生命的起點」，其對面另1座候車亭，頂部是荷葉造型，下方還有1隻青蛙守候，彷彿告訴回鄉的孩子到站了。

設計這4座特色候車亭的成功鎮民代表郭亞民說，因為常看到部落老人、小孩日曬雨淋等公車，便主動向原民會和縣政府找經費，從繪圖、設計到施工，全由年青族人趁上班空檔自主興建，花了1年多才全部完工。

台東縣政府交觀處表示，縣內公車站牌約1232站，候車亭112座，今年已向公路總局爭取10座候車亭經費，目前辦理發包中。另也爭取花東基金辦理太陽能智慧型站牌，3年預計建置40座，其中部分會視周邊地勢，附加簡易式候車亭。

(中時 )