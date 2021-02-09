特斯拉執行長馬斯克近期狂砸15億美元（約台幣425億元）大買比特幣炒熱話題，但這回他不在推特公布投資與公司相關訊息，而是難得曬出兒子9個月大嫰照，這是他與加拿大歌手女友格萊姆斯（Grimes）去年產下第一個愛的結晶。

馬斯克兒子去年5月出生時，他將兒子取名「X Æ A-12 Musk」，一連串謎樣文字，當時引發外界好奇，其實寶寶小名是X，X代表未知變數、Æ意味愛與人工智慧、A-12則是SR-71黑鳥偵察機前身，原因在於他和女友是飛機迷，天馬行空的命名方式，不難想見馬斯克搞怪前衛的作風。

馬斯克在推特首次秀出與兒子（小名X）合照，畫面中他忙著講電話，嫰Q兒吐著舌頭、右手拉著爸比衣領，俏皮可愛模樣讓粉絲心都融化了，希望馬斯克能多曬X照片。

49歲的馬斯克與33歲歌手格萊姆斯在2018年開始交往，X是馬斯克第6個兒子，此前馬斯克離過3次婚、有5個兒子，格萊姆斯則是第一次當媽。

(中時新聞網)