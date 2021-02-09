房務PO出湯屋慘狀，表示羽絨被變血棉被，沒辦法洗。（照片來源：《爆怨公社》）

身為旅宿業的房務，可能會看遍各種恐怖的房間慘況，一名湯屋清潔人員就遇上讓她崩潰的情況，客人退房後只見床單一塊一塊小血攤，連羽絨被都染血變成「血棉被」，讓這名女房務忍不住吶喊：要碧血洗銀槍至少墊個毛巾！

這名女房務在臉書社團《爆怨公社》發文，她哀怨地說：「做人可不可以有點功德心啊...弄成這樣怎麼接下一組客人（湯屋），連裡面的棉被也有血，然後廁所的洗手乳罐子也有血，要碧血洗銀槍至少都墊毛巾好不好...」。

原PO進一步解釋，湯屋每退一間就會全部換掉（床單、被套等用品），就算沒髒還是會換新的。而這次情況是連被套裡面的棉被都是血，而棉被是羽絨被沒辦法洗。

看到這樣的慘況，其他社員也怒了，紛紛留言：「換棉被超麻煩，有時候好幾間客人都這樣根本不夠換，還要浪費時間去其他樓層找，樓下又有急著打砲的客人在催真的就很機掰」、「用到整個都是經血到底是怎麼用的？太噁心了吧！這樣棉被不就都要報銷了？噁心」、「練碧血劍的過程」、「應該只有幹過房務的才知道多麻煩～多懊惱～多想飆～」、「有些人本來就很故意」。

退房慘狀不只這一樁，之前就有飯店清潔人員分享一對夫妻帶著2名小孩入住，退房後發現房間裡除枕頭之外，棉被、床套全部沾到血跡，連飯店提供的大浴巾，也全部沾染血漬，撥打電話打算求償，號碼竟然是空號，根本早有預謀。

甚至還有「凶殺案等級」超噁情況，床單、床被不僅有大片血跡，甚至還有棕色排泄物沾染的痕跡，根本整組都得報廢了！

(中時新聞網)