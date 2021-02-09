畢書盡（Bii）去年新婚又升格當爸，由於疫情影響，Bii趁這段時間專心照顧老婆、女兒，另一方面準備今年將推出的第七張專輯，以及開會討論預計下半年二度攻蛋細節，家庭事業兩頭忙的他，昨突遭爆料他新婚將屆周年之際，卻傳出「發生家庭問題」，指畢書盡夫妻倆常為照顧孩子的事情爭執；對此，出道逾十年的Bii罕見動怒，今凌晨在私人IG限動發文，「無聊，不是事實，再胡說八道，我一定會採取法律行動」。

Bii和老婆近日正忙著準備一家三口即將迎接的第一個農曆年，無奈遭爆兩人感情出問題，Bii身為一家之主這回態度硬起來喊告，全為捍衛新婚妻以及不到一歲的寶貝女兒，Bii向本報表示自己這陣子都在健身、創作及錄音，「籌備我個人的第七張專輯，希望可以在今年順利推出」。Bii因疫情無法帶妻女回韓國與畢媽媽及弟弟團聚，除夕夜將以連線視訊方式，台韓兩地一起過節。

他原訂去年底二度攻蛋、舉辦出道十周年演唱會，礙於疫情影響而延期，據悉，他今年下半年攻蛋的檔期已確定，農曆年後視疫情後續狀況再擇期公布售票日期，Bii所屬的老鷹音樂表示：「今年當然還是希望可以如期攻蛋，只是看到二月還是有因為疫情而延期的演唱會，覺得今年很多事還是說不太準，如果有確定的消息，一定會第一時間跟大家說。」

(中時 )