據中國外交部官網消息，2021年2月8日，中國國務委員兼外長王毅同歐盟外交與安全政策高級代表博雷利舉行視訊會議。王毅承諾，中國和歐盟將加強疫苗合作，向發展中國家提供更多支持。王毅還闡述了中方在涉疆、涉港、人權等問題上的原則立場和事實真相，希望歐方尊重基本事實，採取客觀公正立場。

王毅說，中國和歐盟是全球兩大獨立自主力量，中歐關係超越雙邊範疇，具有全球意義和重要戰略影響。2020年中歐關係在疫情挑戰中逆勢前行，雙方對話合作取得豐碩成果。去年底，習近平主席同歐方領導人共同宣佈完成中歐投資協定談判，將中歐關係和務實合作提升至新水平，為世界經濟復蘇帶來重大利好消息。

王毅表示，中歐關係發展最重要的經驗就是，要堅持和平共處、堅持開放合作、堅持多邊主義、堅持對話協商。中歐有競爭，但合作遠大於競爭，中歐有分歧，但共識遠多於分歧。中歐只要堅持從雙方共同利益出發，獨立自主作出決策，就能辦成大事，中歐投資協定達成就是一個範例。雙方應抓住機遇，加強全方位對話合作，堅持真正的多邊主義，共同應對全球性挑戰，推動中歐全面戰略夥伴關係邁上新台階。

王毅說，中歐應加強發展戰略對接，用好綠色、數位兩個新的高層對話機制，深化綠色夥伴、數位夥伴關係。協同辦好昆明《生物多樣性公約》第十五次締約方大會、格拉斯哥聯合國氣候變化大會、馬賽世界自然保護大會。擴大金融合作，相互支持提升歐元和人民幣國際地位；以明年北京冬奧會為契機，在冰雪運動領域加強交流，為中歐合作打造新亮點。中歐要繼續在全球抗疫合作中發揮引領作用，加強疫苗合作，向發展中國家提供更多支持。

博雷利祝賀王毅新春快樂，表示歐中合作十分必要，不可替代。應對氣候變化等全球性挑戰，沒有歐中合作是不可能的。歐方願同中方進行坦誠對話，加強氣候變化、環境保護、生物多樣性保護、體育等領域合作，推動歐中投資協定簽署和批准進程。歐方歡迎中方加入「新冠肺炎疫苗實施計劃」，願同中方深化疫苗合作，加大對世界衛生組織的支持，幫助發展中國家戰勝疫情。

王毅闡述了中方在涉疆、涉港、人權等問題上的原則立場和事實真相，強調中方主張國與國之間相互尊重，反對干涉別國內政，反對編造和散布謊言和虛假信息。希望歐方尊重基本事實，採取客觀公正立場。

雙方還就對美關係、緬甸和伊朗核等共同關心的國際地區問題深入交換了意見。

(中時 )