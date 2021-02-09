大陸戲劇女王趙麗穎自生下兒子後，她積極回歸螢光幕，隨著趙麗穎產後復出的首部電視劇《有翡》播畢，她忙拍的電視劇《幸福到萬家》已在日前殺青，劇組、趙麗穎和其他演員也都曬出殺青照，但趙麗穎卻被指有疲態，不過仔細看她顏值，趙麗穎的真實狀態根本超美。

電視劇《幸福到萬家》在2020年9月開拍，歷經4個多月的拍攝，終於在昨（8日）殺青，劇組就曬出殺青照，趙麗穎身穿樸素的戲服、手拿紅包拍照，女星林思意也PO出與趙麗穎的合照，只見趙麗穎沒有女主角光環，妝髮、和高領毛衣的戲服相當接地氣，趙麗穎拍照時也親民地勾著眾演員拍照。

趙麗穎遭指面露疲態，不過仔細看照片，她的真實狀態根本超美。（圖／取材自新浪娛樂）

但網上卻有部分網友指趙麗穎面露疲態、指她相當憔悴，不過仔細看照片，33歲趙麗穎膚質白皙、水嫩，五官精緻，高顏值相當吸睛，不特別說還完全不是像是一個孩子的媽，而趙麗穎打扮、妝髮樸素，其實都是為了詮釋劇中角色「何幸福」。

趙麗穎在《幸福到萬家》演農村婦女「何幸福」，她為角色卸下「戲劇女王」的頭銜，不吝嗇扮醜，同時，趙麗穎也多次被直擊身穿樸素的大紅外套、羽絨外套，頭簡單頂著鯊魚夾、腳踩布鞋就拍戲，而劇組日前也釋出趙麗穎劇照，只見她身穿紅色毛衣、簡單頭綁馬尾，手端一盤魚的趙麗穎對著鏡頭露燦笑，渾身散發賢妻良母的氛圍。

林思意曬與趙麗穎合照。（圖／取材自SNH48-林思意微博）

(中時新聞網)