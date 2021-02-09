小米於8日晚間宣布，於全球推出旗艦系列最新成員：小米11。小米11定位高階旗艦，較上一代小米10有多項創新，包含配備旗艦級Qualcomm Snapdragon 888旗艦行動平台、1億像素 AI 三鏡頭、影院級音效和支援50W無線充電。

小米11配備的 AI 三鏡頭，能將任何攝影新手化身為專業電影導演。小米11以1.08億像素廣角鏡頭做為主攝鏡頭，能夠捕捉清晰和細緻影像。而1,300萬像素超廣角鏡頭和500萬像素長焦微距鏡頭，能拍攝出寬闊風景和保留細節的景深照片。2,000萬像素前置鏡頭採用打孔設計，盡量將邊框變得更狹窄以增加螢幕顯示面積。

小米11運用了多項小米現有創新技術，升級的夜間模式適用於主鏡頭、超廣角鏡頭和前置鏡頭三個鏡頭，採用RAW域降噪，令夜間拍攝更明亮。更提供六款一鍵開啟的 AI 電影運鏡功能，如掌鏡者拍攝微風徐拂的畫面，可運用「平行夢境」製造倒影鏡像的電影科幻感，也能使用「時間靜止」讓影片中部分畫面凍結、複製，產生時空靜止的屏息特效；更能開啟電影愛好者最喜愛的「滑動變焦」，用驚悚電影帶起流行的技巧，以同時放大與縮小，完成類電影級大片製作。

而小米11透過支援HDR10+錄影和全新專業縮時攝影模式，提供電影製片等級的拍攝控制，利用控制快門速度、ISO、光圈和曝光等數值，來應對最具挑戰性的光源狀況。更可使用進階AI功能進行編輯，包括AI魔法消除2.0，可從照片中刪除不需要的物件或線條。

小米11機身採用四曲面設計和玻璃機背提供了舒適的滑動手感和適手度。搭配獲得專業評測機構DisplayMate的A+評等與最佳螢幕獎的6.81吋螢幕，是支援120Hz刷新率AMOLED打孔螢幕，以超高解析度WQHD+和10-bit色彩技術，提供高銳利度與滑順的色彩轉換。而超解析度技術可在無需擔心增加行動網路用量的情況下，將低解析度影片提升至WQHD+畫質。並採用480Hz超高觸控取樣率和螢幕下指紋辨識器。

透過Harman Kardon專業調音的雙立體揚聲器系統，小米11提供影院級音效體驗。其康寧大猩猩玻璃Victus更可有效防止因意外跌落而造成的損失；同時，小米11擁有雙重防眩光磨砂玻璃，可以捕捉光線的變化而不是印上指紋，提供午夜灰和天際藍兩種顏色。

小米11為全球首款配備Qualcomm Snapdragon 888旗艦行動平台的手機，擁有旗艦性能。Qualcomm Snapdragon 888旗艦行動平台憑藉著Adreno 660 圖形處理器、第六代Qualcomm人工智慧引擎和X60 5G通訊晶片，定義了高階處理效能的新標準，將人工智慧技術與5G連接融合為一體。

採用了尖端的5nm工藝製程的小米11，支援2K/120fps/HDR遊戲，更採用八核心設計及搭載超大核心ARM Cortex-X1，讓性能大幅度地提升。同時，搭載3,200MHz LPDDR5記憶體讓資料傳輸從 5,500Mbps提升到6,400Mbps，提供了更快的資料傳輸速度。

小米11配備最新的LiquidCool散熱技術，在高效運行高幀數遊戲與多工作業處理之下，仍能保持機身不過熱。此外，其4,600mAh (typ) 的電池容量以及55W有線充電、50W無線充電和10W無線反充組合，盒附55W GaN氮化鎵充電器。

小米11發布之際，小米也放送驚喜宣佈與2020年全球遊戲大作–《原神》將展開密切合作。手機將會為《原神》提供最佳的效能表現，而從小米11開始，小米也將攜手《原神》的開發商 – 「米哈遊」進行深度策略性合作，為玩家們提供更優化且更流暢的遊戲體驗。

小米11搭載MIUI 12.5，是以MIUI12為基礎，專注於系統最佳化的升級更新。在全面地改造系统使用者介面後，處理器使用率降低了22%，功耗降低了15%，確保手機性能和圖型處理效能並無減損。螢幕手勢功能操作將比以往更加流暢。另一個亮點是可移除預載的系統應用程式。新系統中絕大多數應用程式都可以被移除，而少量存在於系統核心的應用程式則可以選擇隱藏。MIUI 12.5將在2021年第二季開始發佈首批手機的更新，包括小米10T、小米10T Pro、小米10、小米10 Pro及小米11；其他手機的發布時間表將逐步在MIUI.com上公布。

小米11提供8GB+128GB和8GB+256GB兩個版本，採用增強型的LPDDR5 3,200MHz記憶體及UFS 3.1儲存空間，售價分別為€749歐元及€799歐元。小米11免費提供超長兩年保固服務，是一般旗艦機的兩倍。除此之外，更提供購買後的首十二個月内，享有於小米服務中心一次免費螢幕維修服務。

(科技)