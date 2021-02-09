苗栗縣通霄鎮內湖里1家雕刻工廠昨（8）晚9時許發生大火，工廠因堆放大量木材，加上地處偏遠、水源不足，火勢難以撲滅，熊熊火光照亮夜空，嚇壞不少民眾。（民眾提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣通霄鎮內湖里1家雕刻工廠昨（8）晚9時許發生大火，工廠因堆放大量木材，加上地處偏遠、水源不足，火勢難以撲滅，熊熊火光照亮夜空，嚇壞不少民眾。（民眾提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣通霄鎮內湖里1家雕刻工廠昨（8）晚9時許發生大火，工廠因堆放大量木材、佛像，加上地處偏遠、水源不足，火勢難以撲滅，消隊人員在產業道路上，接駁約1公里長的水帶，透過消防車間歇式加壓漏夜搶救，終於在今日清晨5時許撲滅火勢，起火原因還有待調查。

通霄鎮內湖里1間雕刻工廠昨晚9時許火警，因廠內堆放大量木材，火勢一發難以收拾，消防局獲報出動大量消防人車搶救，並指出現場為1樓鐵皮屋起火，無人員受困，工廠占地約200平方公尺。

工廠火警熊熊火光照亮夜空，嚇壞不少通霄鎮民，加上當地風勢強勁，差點就波及外圍雜林，消防人員透過侷限火點等方式，歷時近8小時馬拉松式灌救，才逐漸控制火場範圍。

通霄消防分隊長李瑞祥指出，到達現場時，發現正門有火光冒出，裡面堆放很多木材，但火警現場離消防栓比較遠，因此調派很多水箱車過來，屋主到場很驚慌，但表示裡面沒有人，詳細起火原因有待火調釐清。

(中時 )