因疫情延宕約半年的全國商業總會（商總）理事長改選終於在1月10日召開第11屆第1次會員代表大會，進行理監事改選，並在隨後理監事會議中選出新任理事長，由台灣人壽副董事長許舒博當選第11屆理事長。許舒博上任首件要務對內提出「以和為貴」的、對外成立「商業團體事務協調中心」，帶領商總走向新局。

許舒博接受本刊專訪暢談上任理事長的任務時直言：「壓力很大！」因為有鑑於過去商總幾任理事長，在上任後都希望能「框住」，造成彼此相處沒那麼順暢，希望在「以和為貴」的目標下做重大的改變，只要是商總底下的會員，不論是那一個公會，希望大家都是和諧的。

對於商總內有不和諧？許舒博笑著舉例說：「當然有，不然你們（媒體）每次商總選舉都寫得驚濤駭浪。既然是驚濤駭浪，中間就會有一些摩擦。」不過對於這個狀況，許舒博也認為在商會在競爭的環境下「難免」、「一定會有摩擦」，把摩擦降到最低、增加一些潤滑劑，才是最需要的。

「商總核心的價值就是幫商業找出路、活絡商業，而不是在誰當理事長、誰當理監事。」許舒博表示，「我的人生我做過很多位置，也經歷很多波折，我的理念是我在的時候可以留下成績，讓別人說他在任時做得不錯！」

許舒博強調，商總共同的目標是解決商業上的問題，而不是互相對立、互相揭瘡疤，若是這樣，商總只會愈來愈弱小，不會愈來愈壯大，這是對自己的期許。或許不一定做到，但是會朝這個目標去做。至於能不能連任，則不在考慮的範圍內。

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(中時新聞網)