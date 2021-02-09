檢視當前的商業發展環境，疫情是國際的問題，台灣無法置身事外，許舒博分析，疫情下商總不同的會員有不一樣的影響，有的因此得利、有的因此受害。例如，得利的有電器公會、米殼公會、醫藥公會、因為封關，觀光客不來，影響交通、飯店、餐飲、禮品、糕餅等，變成受災最慘的行業、也有因而此創新的行業，如宅經濟的產生，轉型就成為疫情下求生求變的問題。

目前看到的狀況是小店轉型做外賣來彌補、大餐廳有場地的成本，菜可以轉賣，但是場地沒辦法租出去、飯店也是一樣，靠著國旅需求及觀光區還有一些需求、都市內的商務飯店則受創最重，過去就是商務客，現在卻沒了。五星級飯店做不到一般旅遊，也只能做小家庭。即使現在很夯的半導體，想要一下子拉出產能也是不可能，許舒博以自己是台南科技園區的獨董身份指出，半導體投資沒那麼快就看到產能，沒一段時間是不可能。

許舒博認為，當前疫情狀態，要上在今年上半年解除有困難，這跟疫苗製造的速度、施打的速度有一定的程序，要一時解除有困難。台灣對外封關，只能靠國內市場。想賣東西出去，但是又遇到沒有貨櫃的問題，一櫃難求。因為全世界的貨櫃原本1、2天可以下船，現在（沒有人力）要1、2週才搬得完，回程時間就慢了。政府當時要幫忙如何在貨物輸出的這一塊，能找到櫃、而且價格不能漲1倍以上，這樣都侵蝕掉業者的獲利與成本了。

針對持續受到影響的行業，未來會找個時間邀請業者參加，針對業者期待政府能有什麼做為來協助，由商總來扮演中間協商，提出符合業者需求，也是政府施政方向相同，提出新的計畫案建議再推出紓困4.0；許舒博強調，提出的方案在「合理性」上很重要，這是他10多年政治經驗更能夠掌握的眉眉角角。

對於未來台灣總體經濟的發展，許舒博認為台灣的企業再困難的環境都能克服，但是政府要想辦法開放，在可控的範圍內開放，而不是一昧的想要管。常聽到政府單位說我要管理它，卻很少聽到我要發展它，管理與發展兩者是併存的，不能只管理不發展，要想為設法幫企業找出路，而不是讓企業覺得這條路不能走、那條路不能走，最後企業無路可走。應該告訴企業開放這些路，但是提醒企業要走有號誌的路，不能都不開路。

許舒博舉過去幾年台灣的保險業受到很多限制，龐大的資金沒有出路，就是一個案例。也以大陸的電子支付為例，為什麼人家走那麼快，大陸沒規定不可以的它都可以，反觀台灣是沒規定的就是不可以都不可以，但是政府也不幫忙去找出可以的，變成企業不斷去拜託、再拜託、去講、再講，然後才開放，比較保守，台灣需要的是一個比較敢放的人，把行業、產業管死的政府不是好政府。

接下來將施打疫苗，許舒博擔心有疫苗，但是民眾沒信心。除了屆時官員就得帶頭打疫苗示範外，施打疫苗也要框例，若是有（生理狀況）不適合打的人要排除，避免造成負面事件而對疫苗的信心有影響，不是單一的用年齡層概括就施打，必需依每個人的身體狀況。

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(中時新聞網)