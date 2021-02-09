擔任商總第11屆理事長的許舒博，早年從政，擔任過5屆的立法委員，2012年轉換跑道進入金融壽險業，現在是台灣人壽副董事長，豐富的政經經歷，許舒博表示這一切的啟蒙導師來自於父親許文志。

許舒博表示，父親許文志一生的從政是他很多的借鏡，父子倆也經濟討論政治上的看法與議題，反而談家裡的事很少，談媽媽怎麼樣、家裡怎麼樣很少談，話題都圍繞在兩岸、國際，只要碰面就會談，許舒博說：「一談到這些爸爸就很有精神」。

過去在多個場合都可以看到許文志與許舒博一同出席相互抬橋的身影。（圖／報系資料照）

許文志在教育界曾經是雲林崙豐國小教師，政界則擔任過雲林縣長、台灣省政府秘書長等；也是日本明治大學經濟學博士，這個學位最困難與最著名的就是一對一的學習。他在65歲才去申請讀博士、67歲拿到博士學位，日本教授問許文志你年紀這麼大讀博士是要教書還是當官，許文志回答都不是，教書已經教很多年了，當官也當過了，因為創辦了一所學校，創辦人頭銜只有碩士，為了讓頭銜變成博士，才再來讀博士，這樣的精神深深的影響到許舒博。

商總理事長許舒博與父親前雲林縣長許文志家庭照。（圖／商總提供）

許文志是經濟學的博士，對台灣的中小企業很有研究，也出了一本書，對台灣中小企業的發展歷程有豐富的研究，例如台灣中小企業成功之處、與日本中小企業的比較都有說明。許舒博也計畫把這本書送給所有的企業老闆，也規劃聘任許文志為首席經濟顧問。

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(中時新聞網)