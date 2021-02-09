擔任商總第11屆理事長的許舒博，早年從政，擔任過5屆的立法委員，2012年轉換跑道進入金融壽險業，現在是台灣人壽副董事長，豐富的政經經歷，許舒博表示這一切的啟蒙導師來自於父親許文志。
許舒博表示，父親許文志一生的從政是他很多的借鏡，父子倆也經濟討論政治上的看法與議題，反而談家裡的事很少，談媽媽怎麼樣、家裡怎麼樣很少談，話題都圍繞在兩岸、國際，只要碰面就會談，許舒博說：「一談到這些爸爸就很有精神」。
許文志在教育界曾經是雲林崙豐國小教師，政界則擔任過雲林縣長、台灣省政府秘書長等；也是日本明治大學經濟學博士，這個學位最困難與最著名的就是一對一的學習。他在65歲才去申請讀博士、67歲拿到博士學位，日本教授問許文志你年紀這麼大讀博士是要教書還是當官，許文志回答都不是，教書已經教很多年了，當官也當過了，因為創辦了一所學校，創辦人頭銜只有碩士，為了讓頭銜變成博士，才再來讀博士，這樣的精神深深的影響到許舒博。
許文志是經濟學的博士，對台灣的中小企業很有研究，也出了一本書，對台灣中小企業的發展歷程有豐富的研究，例如台灣中小企業成功之處、與日本中小企業的比較都有說明。許舒博也計畫把這本書送給所有的企業老闆，也規劃聘任許文志為首席經濟顧問。
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(中時新聞網)
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