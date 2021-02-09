美國前總統川普在2020年大選過後，在包含傳統紅州在內的喬治亞等多個關鍵州內選舉結果不利，導致外界普遍預測拜登當選。對此，川普本人1月初親自致電同黨的喬州州長拉芬斯伯格（Brad Raffensperger），向其施壓要求選舉翻盤，引起抨擊。對此，喬治亞州已準備對川普進行犯罪調查，恐進一步對他起訴。

美國前總統川普曾在1月初親自施壓喬治亞州州長拉芬斯伯格，要求他翻盤當地大選結果；對此，喬州州長辦公室表示，該州已準備對川普此舉進行犯罪調查。

據路透社報導，在國會認證選舉人團票前，川普1月2日致電拉芬斯伯格，以毫無根據的陰謀論為由，要求他「找出」11,780張選票，讓自己翻盤選舉，直嗆「我只是想找到11,780票，比我們得到的票數還多一票，因為我們拿下了這州」。

對此，拉芬斯伯格辦公室發言人表示，喬治亞州已著手對此案進行調查，將根據事實證據以及行政調查，有任何司法結果將進一步呈交給檢察總長。司法專家表示川普致電施壓拉芬斯伯格已犯下至少3項喬州的選舉犯罪法，包括選舉詐欺陰謀論、教唆選舉詐欺，以及企圖干預選務。

報導稱，此案也正好顯示了卸去總統一職並失去憲法保護的川普，正面臨多項司法危機。除了眾所注目的第二次彈劾案之外，川普還面臨多場司法訴訟，包括哈頓地區檢察官萬斯（Cyrus Vance）將調查川普的商業交易，並積極獲取其稅務紀錄。

另外，民主黨籍的喬州選舉委員會成員沃利（David Worley）原先表示，將在10日向州檢察總長卡爾（Chris Carr）以及富爾頓郡檢察官威利斯（Fani Willis）提議，要求針對干預選舉的川普進行犯罪調查，不過在喬州州長辦公室主動發起調查後，沃利表示「提出控訴才是應該發生的事」，並稱一旦完成調查，調查小組將撰寫報告呈交州選舉委員會，他們將決定此案是否提交州檢察長或地方檢察官。

對此，川普的發言人並未回覆媒體置評請求。

(中時新聞網)