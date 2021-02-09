大陸央視新聞9日報導，2月7日0-24時大陸新增本土確診病例為零。這是2020年12月17日以來，31個省區市首次無本土新增確診病例。此輪本土疫情，是否得到有效控制？河北省疾控中心應急辦主任、流行病學專家師鑒指出，河北省疫情防控前期階段，已取得相對很好的效果，但還是提醒不要大意，提倡大家就地過年，非必要不出行、少流動，減少聚集，這也是為了鞏固之前取得防疫成果。

師鑒表示，1月2日，石家莊發現今年第一個病例，幾天裡病例數快速上升。根據疫情防控需要，當局切斷與外界的交通聯繫，這也是為了防止疫情向外擴散。近幾天，河北連續4天無新增本土確診病例。根據精準化防控需要，從2月8日，藁城區全域降為中風險，新樂市、南宮市降到低風險，目前河北省除了藁城區以外，都處在低風險。基於上述考慮，我們也打開了對外的交通通道，尤其是，現在建議群眾可以有序流動，火車站也可以逐步開放。

師鑒說，本輪疫情從1月2日報告1例病例開始，病例數陸續呈現快速上升趨勢。1月6日達到單日報告確診和無症狀相加達超過100例，然後有一個短暫下降。1月6日到16日期間，都處在高位震盪期；16日之後，病例報告數出現明顯下降，特別是1月25日之後，每日報告病例數都在10例以下。進入2月以來，有幾日出現零新增，也沒有新增無症狀感染者，這也說明病例趨勢。

在第一時間開展現場流行病學調查，鎖定了密接者和密接者的密接者的範圍，及時採取集中隔離醫學觀察管控措施，有效控制疫情向外蔓延。目前，在一些隔離觀察場所裡的密接者和密接者的密接者都得到了有效管控，在社區裡，也沒有發現有零散病例的出現，這也說明前期防控得到了很好效果。應該說，這一波疫情現在處在尾聲階段。

師鑒強調，河北省疫情防控的前期階段，已經取得相對來講很好的效果，但是還是不要大意，還是提倡大家就地過年，非必要不出行、少流動，減少聚集，這也是為了鞏固之前取得防疫成果。

師鑒表示，同時還應該意識到，零增長並不代表著零風險。黑龍江省疫情防控組專家救治工作組組長于凱江判斷，現在黑龍江疫情處於收尾階段，但還應該意識到幾點──截至2月7日24時，黑龍江仍有350例確診病例，同時還有320例無症狀感染者，無症狀感染者是不是有可能再轉為確診病例，這是一個風險點；另外，哈爾濱市還在進行核酸檢測，這個也不能放鬆。

(中時 )