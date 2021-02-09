台灣鋼鐵集團旗下螺絲螺帽廠久陽精密（5011）公告，1月自結合併營收為新台幣2.85億元、月增5.18％、年增291.35％，創單月新高。

久陽表示，受惠鋼鐵、運輸、環保三大業務持續穩健成長，帶動今年1月營收創歷史同期新高，並且是連續第六個月站上2億元大關，顯見公司營運轉骨成功，進入收成。

董事長孫正強指出，隨著鋼市回春，螺絲業務重回成長軌道，目前接單順暢，此外，歐洲於去年11月間正式啟動碳鋼類產品對中國的反傾銷調查，一般認為反傾銷結果將於今年底前出爐，因此從年初開始，已有許多盤商開始尋找新供應商，料將有一波轉單效益可期。

在運輸與環保部分，孫正強表示，台鋼運輸的海空業務受惠最近缺櫃潮，獲利率顯著提升。未來除了承擔集團內部運輸需求外，將積極開發集團外新客戶。台鋼環保目前氧化碴、還原碴清運事業穩定成長，下一階段將開始進行集塵灰清運處理，進行廢棄物高值化再利用，回收關鍵資源，貫徹循環經濟理念。

此外，榮福公司將持續以取得更多焚化爐整改與操作管理案件為目標，扮演產業共生、循環經濟的重要關鍵角色。

展望今年，久陽布局循環經濟領域的營運成效逐步顯現，在三大事業體穩健成長的挹注下，全年營運將維持成長步調。

(工商 )