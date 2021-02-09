「法拉利姐」張婷婷早年因名車被刮一事走紅，近年來她公開宣布修修臉，又到大陸做生意碰壁，只好回台灣繼續打拚。昨(8日)她在臉書分享自己身體不適入院掛急診的照片，可見原本有張瓜子臉的她整張臉變的水腫，雙眼緊閉休養，和過去模樣大不同。

法拉利姐當年一夕爆紅後，曾出資推出單曲、拍MV，後來她跨足餐飲業，自行開餐車趴趴走賺錢，但最後下場不是被檢舉就是賠錢收攤，眼看事業頻頻受挫，法拉利姐去年2月曾在直播中承認走下坡，苦嘆：「我不夠漂亮又不紅了，沒有人要看了。」還自曝過去有大筆存款，如今都被燒光，餘額只剩零元，只好回頭找媽媽幫忙接濟，暫時度過困境。

張婷婷早年因名車糾紛走紅。（圖／中時資料照片）

越挫越勇的法拉利姐，去年底轉行當直播主，甚至為了引來網友注意，不顧形象穿黑猩猩裝逛動物園，自封是「猩猩女王」讓粉絲笑翻，她也到餐廳開「吃播」，40分鐘後進帳約150元。有網友曾問她是否還有計畫再戰歌壇？她誠實回應：「不知道，都沒錢了。」並坦言現在不只窮也沒桃花，「很久沒有人追了！」

張婷婷發文。（圖／翻攝自【法拉利姐】張婷婷臉書）

昨晚，法拉利姐在臉書寫下：「這次比想像中還嚴重，經紀人陪婷婷來掛急診，醫生說要住一晚觀察，還要做所的檢查～斷層掃描、X光、抽血檢查、細菌培養，所以要明天早上才能出院，大家平時要注意身體狀況！」而照片中的她看來病懨懨的，手上還吊著點滴，網友回應：「加油，好好照顧自己啊，祝婷婷早日康復」、「快過年了，請保重身體，祝願早日康復」、「婷婷身體要顧啊」、「保重身體，好好休養，健康最重要」。

(中時新聞網)